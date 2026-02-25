Axel Kicillof y un mensaje a la interna del PJ: “Tenemos una urgencia, hay que sumar sectores”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, habló del futuro del peronismo luego del quiebre del bloque en el Senado de la Nación y destacó la necesidad de “sumar sectores” para construir una alternativa amplia de cara a las elecciones presidenciales 2027.
Durante una entrevista con Ernesto Tenenbaum, por el canal de streaming Cenital, el mandatario provincial afirmó: “Tenemos una urgencia, que es entusiasmar, sumar, que hay que sumar a sectores, que hay que sumar a dirigentes”.
Consultado sobre el futuro del partido, advirtió que lo que “está en juego no es salvar y reconstruir el peronismo, es la Nación”. Bajo su punto de vista, la salida implicaría dar un “salto de madurez”, que podría lograrse a través de una convocatoria que trascienda las diferencias.
“No estoy haciendo un llamamiento a que salten la valla; lo que digo es, veamos la gravedad que tiene y busquémosle la forma”, remarcó y señaló que la fragmentación de la oposición sería la principal causa que favorecería al oficialismo.
Como ejemplo, mencionó la reacción de los gobernadores peronistas que decidieron apoyar la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional y la situación financiera que atraviesan las jurisdicciones del país. “Está asfixiando a las provincias, está asfixiando a la producción, y después eso lo usa como mecanismo de extorsión”, denunció.
A pesar de ello, Kicillof reconoció: “Perdimos en un montón de provincias. Hay provincias que en octubre no sacamos un diputado por primera vez en mucho tiempo”. Frente a este escenario, ratificó su compromiso con la construcción de una alternativa y señaló que varios empresarios habrían comenzado a distanciarse del modelo liberal propuesto por el oficialismo.
Por este motivo, reiteró el llamado a “sumar a todos y a los nuevos que también se quieran sumar”, con el objetivo de “armar algo potente, lo más compacto posible y algo que sea capaz de gobernar”. Según el mandatario provincial, el desafío no sería solo ganar una elección, sino también gobernar el país una vez finalizado el ciclo actual.
En la misma línea, consideró que la coyuntura nacional exige “debatir un poco en este mundo actual” y aprovechar la oportunidad para rediscutir el modelo de país, su inserción internacional y los parámetros que, a su juicio, cambiaron en los últimos años.
Kicillof también recordó antecedentes históricos en los que el peronismo se dividió y votó leyes impulsadas por gobiernos de distinto signo, aunque posteriormente logró reconstruirse. En ese sentido, planteó que “hay que mostrar algo robusto, con liderazgo, con unidad de concepción y unidad de acción”, y aseguró que “hay que reconocer que no salió bien y proponer”.