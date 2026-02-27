Tras 12 años, la eliminación del "impuesto al lujo" promete sacudir el precio de los autos de alta gama

El impacto en los precios

De aprobarse la norma, los autos de alta gama y suntuosos verían una reducción de precios de entre el 15% y el 25% a partir del primer día hábil del mes siguiente a su promulgación. Actualmente, los vehículos con precios superiores a los $103 millones tributan una alícuota del 18%, lo que eleva su valor final por encima de los $120 millones.