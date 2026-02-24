Secciones
Paritarias en Tucumán: ATEP rechazó la propuesta del Gobierno y exigió una recomposición acorde a la canasta básica

El gremio explicó que la propuesta oficial “consiste en un 8,4% al básico y un incremento proporcional de tres sumas fijas de acuerdo a la antigüedad”.

Hace 24 Min

La Agremiación Tucumana de Educadores Provinciales (ATEP) rechazó este martes el ofrecimiento salarial realizado por el Gobierno provincial y exigió una recomposición acorde a la canasta básica.

A través de un comunicado, el gremio docente explicó que la propuesta oficial consiste en una suba del 8,4% al básico y un incremento proporcional de tres sumas fijas de acuerdo a la antigüedad. Advirtieron que ese esquema no responde a las demandas planteadas po el sector.

También señaló que el ofrecimiento “no satisface lo solicitado por nuestro gremio y resulta totalmente insuficiente frente a la realidad económica que atraviesan las y los docentes”.

Desde ATEP indicaron además que se solicitó formalmente “una nueva propuesta salarial que contemple el valor real de la canasta básica, garantizando así una recomposición acorde a las necesidades del sector”.

De acuerdo a lo informado por el gremio, la administración provincial se comprometió a convocar a una nueva reunión en el marco de la negociación paritaria, con el objetivo de continuar las conversaciones. “ATEP continuará defendiendo el salario y los derechos de la docencia tucumana”, finaliza el escrito.

