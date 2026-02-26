La Provincia retoma hoy las negociaciones salariales con los docentes

Las negociaciones salariales entre la Provincia y el Frente Gremial Docente se retomarán hoy, desde las 10, luego del ofrecimiento rechazado de un 8,4% de incremento salarial. El ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, estará al frente de las conversaciones con los sindicatos ATEP, Apemys, AMET y UDT, en busca de acercar posiciones y cerrar un acuerdo antes del fin de semana. Los educadores reclaman un incremento que compense la inflación acumulada desde noviembre, que incluya en el acuerdo al mes de febrero y que el ofrecimiento permita cubrir la canasta básica (se ubica por encima de un millón de pesos).