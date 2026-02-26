La Provincia retoma hoy las negociaciones salariales con los docentes

Las negociaciones salariales entre la Provincia y el Frente Gremial Docente se retomarán hoy, desde las 10, luego del ofrecimiento rechazado de un 8,4% de incremento salarial. El ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, estará al frente de las conversaciones con los sindicatos ATEP, Apemys, AMET y UDT, en busca de acercar posiciones y cerrar un acuerdo antes del fin de semana. Los educadores reclaman un incremento que compense la inflación acumulada desde noviembre, que incluya en el acuerdo al mes de febrero y que el ofrecimiento permita cubrir la canasta básica (se ubica por encima de un millón de pesos).
Novedades
En la Casa de Gobierno ayer estaban a la espera de novedades concretas por una misión oficial a la Casa Rosada en pos de gestionar o acelerar el envío de fondos a la provincia para tener números concretos y poder hacer una oferta satisfactoria a los gremios en el marco de las negociaciones paritarias que van camino al tercer encuentro.
Al margen de lo que ocurra con las conversaciones, los educadores remarcaron que el lunes 2 de marzo se plegarán al paro nacional que convocó la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera), sin movilización en las calles. Ante este panorama y para evitar rispideces con los docentes, el Ministerio de Educación que encabeza Susana Montaldo dio serios indicios de que el inicio formal de clases en todos los niveles y sistemas educativos se pasaría para el martes 3 de marzo. La funcionaria, sin embargo, aclaró que la última palabra la tendrá el gobernador Osvaldo Jaldo.