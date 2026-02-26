Narcomexicano: la familia de “El Mencho” reclama su cuerpo ante la fiscalía

En la operación y en choques posteriores murieron al menos 27 agentes de seguridad, 46 presuntos criminales y una civil. Se desconoce cuál será el destino final de los restos del capo nacido en Aguililla, un remoto pueblo de las montañas de Michoacán (oeste). Oseguera también podría ser enterrado en el vecino estado de Jalisco, donde fundó y fortaleció el CJNG.