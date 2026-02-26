Secciones
Narcomexicano: la familia de “El Mencho” reclama su cuerpo ante la fiscalía
NARCO FALLECIDO. Nemesio Oseguera, apodado “El Mencho”. NARCO FALLECIDO. Nemesio Oseguera, apodado “El Mencho”.
Hace 6 Hs

Los familiares del poderoso narcotraficante mexicano Nemesio Oseguera, apodado “El Mencho”, solicitaron la entrega de su cuerpo, informó ayer la Fiscalía General. Oseguera falleció el domingo en un operativo militar en el estado de Jalisco (oeste). Su muerte desató una ola de violencia con quema de negocios y bloqueos carreteros en 20 de los 32 estados del país.

La fiscalía mexicana “recibió un escrito, entregado por quien dijo ser representante jurídico de familiares” de Oseguera, “en el que se solicita la entrega de sus restos mortales”, aseguró la institución en un comunicado.

“El Mencho”, de 59 años, encabezaba el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y era hasta ahora el narco más buscado por el gobierno de Estados Unidos, que ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares. Su cuerpo fue trasladado a instalaciones de la fiscalía en Ciudad de México.

De paraíso a "zona de guerra": el terror narco golpeó a Puerto Vallarta tras la muerte del "Mencho" y dejó a miles de turistas varados

De paraíso a zona de guerra: el terror narco golpeó a Puerto Vallarta tras la muerte del Mencho y dejó a miles de turistas varados

En la operación y en choques posteriores murieron al menos 27 agentes de seguridad, 46 presuntos criminales y una civil. Se desconoce cuál será el destino final de los restos del capo nacido en Aguililla, un remoto pueblo de las montañas de Michoacán (oeste). Oseguera también podría ser enterrado en el vecino estado de Jalisco, donde fundó y fortaleció el CJNG.

La fiscalía indicó que dos presuntos escoltas de “El Mencho” detenidos durante la operación fueron trasladados a una cárcel de alta seguridad en el central Estado de México.

Conversación Sheinbaum-Trump

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que conversó por teléfono con su par estadounidense Donald Trump tras la muerte de Oseguera. La llamada duró ocho minutos, detalló la mandataria en rueda de prensa, y ocurrió el lunes, luego de una convulsa jornada del domingo. “Fue una llamada corta para ver cómo estaban las cosas en México. Le describí cómo había sido el operativo”, dijo la presidenta.

