Idiomas en Filo UNT 2026: cuánto cuestan los cursos y cómo anotarse

Coreano y otros idiomas

El interés por el coreano creció en los últimos años y la UNT sumó dos niveles online. El A1 inicia el 4 de abril, los sábados de 9:30 a 12:30, con una cuota de $ 65.000. El A2 comienza el 7 de abril, los martes de 19 a 21, más una hora asincrónica, con el mismo arancel.