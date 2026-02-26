Idiomas en Filo UNT 2026: cuánto cuestan los cursos y cómo anotarse

Hablar otro idioma abre puertas. Para estudiar, viajar o mejorar el currículum. Con esa premisa, la Universidad Nacional de Tucumán lanzó la inscripción 2026 a los cursos de la Coordinación de Lenguas para la Comunidad, dependiente de la Facultad de Filosofía y Letras.
La propuesta está dirigida al público en general y ofrece inglés, francés, italiano, alemán, portugués, japonés, coreano, quechua y español para extranjeros. Hay modalidades anuales y cuatrimestrales, con clases mayormente online y una carga de entre dos y tres horas semanales.
La facultad funciona como sede de certificaciones reconocidas. Entre ellas, el examen CILS de italiano y el TOPIK de coreano. Además, ofrece evaluaciones propias como ACILE (inglés) y CEPE (español).
Inglés, del nivel inicial al avanzado
El idioma con más comisiones es inglés. Hay cursos desde A1 hasta C2, en formato virtual y también presencial en la sede de la facultad.
El Nivel A1 se dicta en modalidad online (martes y jueves de 19.30 a 21) y presencial (lunes y miércoles de 14:30 a 16). Ambos comienzan el 2 y 3 de marzo y tienen una cuota mensual de $ 65.000. También hay una comisión especial para mayores de 45 años, los jueves por la tarde.
En los niveles intermedios y avanzados (A2, B1, B2 y sus variantes +), las cuotas van de $ 65.000 a $ 70.000. El Nivel C2, el más alto, cuesta $ 75.000 por mes y se dicta los miércoles de 17 a 19, con una hora adicional de trabajo asincrónico.
Coreano y otros idiomas
El interés por el coreano creció en los últimos años y la UNT sumó dos niveles online. El A1 inicia el 4 de abril, los sábados de 9:30 a 12:30, con una cuota de $ 65.000. El A2 comienza el 7 de abril, los martes de 19 a 21, más una hora asincrónica, con el mismo arancel.
También se pueden cursar francés, italiano, alemán, portugués, japonés y quechua, además de español para extranjeros. En la mayoría de los casos, las cuotas oscilan entre $ 50.000 y $ 75.000 según el nivel.
Exámenes internacionales
Las clases comienzan a partir del 2 de marzo (en el caso de coreano, en abril). La inscripción y el detalle completo de horarios y requisitos están disponibles en el sitio oficial:
filo.unt.edu.ar/lenguas-para-la-comunidad/
También se pueden realizar consultas al correo lenguas.comunidad@filo.unt.edu.ar o seguir las novedades en Instagram en @filount.lenguas.
En un mercado laboral cada vez más competitivo, sumar un idioma ya no es un plus. Es una herramienta concreta para ampliar oportunidades. La UNT apuesta a esa formación con una oferta amplia y accesible para 2026.