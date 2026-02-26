La UNT dicta la única Maestría en Educación Física para la Salud de Argentina

La actividad física ya no se piensa solo en el club o en la escuela. Hospitales, sanatorios y centros médicos incorporan cada vez más el movimiento como parte de los tratamientos. En ese cruce entre salud y deporte, la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) abrió la preinscripción a la Maestría en Educación Física para la Salud, una propuesta única en el país.