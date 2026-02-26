Secciones
La UNT dicta la única Maestría en Educación Física para la Salud de Argentina

La propuesta está dirigida a profesionales que buscan integrar equipos de hospitales, sanatorios y centros médicos. La preinscripción permanece abierta hasta este viernes en la Facultad de Educación Física.

Hace 2 Hs

La actividad física ya no se piensa solo en el club o en la escuela. Hospitales, sanatorios y centros médicos incorporan cada vez más el movimiento como parte de los tratamientos. En ese cruce entre salud y deporte, la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) abrió la preinscripción a la Maestría en Educación Física para la Salud, una propuesta única en el país.

La carrera se dicta en la Facultad de Educación Física y cuenta con reconocimiento oficial de la CONEAU. Está orientada a profesores y licenciados en Educación Física que buscan ampliar su campo de trabajo e integrarse a equipos interdisciplinarios en el ámbito sanitario.

“Es la única maestría en Educación Física para la Salud de Argentina. Inserta a los profes en hospitales, sanatorios y centros médicos, donde la actividad física acompaña los tratamientos”, explicó a LA GACETA María Soledad García, directora de la propuesta.

Formación con salida en el sistema de salud

La maestría tiene perfil profesional y apunta a preparar especialistas capaces de diseñar, aplicar y evaluar programas de actividad física vinculados a la prevención, la rehabilitación y el acompañamiento de enfermedades crónicas.

El plan de estudios incluye contenidos sobre adaptaciones anatómicas y fisiológicas, neurociencias, salud mental, ergonomía, educación alimentaria, enfermedades prevalentes y trabajo con personas con discapacidad. También aborda metodología de la investigación y exige un trabajo final.

La cursada es presencial con modalidad híbrida. Se organiza los viernes por la tarde y sábados por la mañana y la tarde. La carga horaria total es de 810 horas, con cursos obligatorios y electivos, además de prácticas profesionales situadas en instituciones públicas y privadas relacionadas con la salud.

Un perfil cada vez más demandado

El crecimiento de enfermedades no transmisibles, el envejecimiento poblacional y la necesidad de promover hábitos saludables abren un espacio concreto para estos profesionales. La actividad física forma parte de estrategias médicas en rehabilitación cardiovascular, metabólica y neurológica.

La preinscripción se encuentra abierta hasta este viernes. Para muchos docentes, representa una oportunidad para ampliar horizontes y sumar herramientas en un campo que crece dentro del sistema sanitario.

La Educación Física cambia de escenario. Del patio y la cancha pasa al hospital. Y lo hace con formación de posgrado.

