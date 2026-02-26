Reforma laboral: la CGT descartó un paro e irá a la Justicia

La Confederación General del Trabajo (CGT) resolvió no adherir al paro de 36 horas con movilización convocado por el sector más duro del sindicalismo, agrupado en el Frente de Sindicatos Unidos (Fresu), en rechazo a la reforma laboral. La central obrera decidió no realizar medidas de fuerza ni concentrarse mañana frente al Congreso durante la sesión del Senado y, en cambio, definió movilizarse el lunes hacia el Palacio de Tribunales para respaldar la impugnación judicial que presentará contra la norma impulsada por el gobierno de Javier Milei.
De esta manera, la CGT optó por una postura más moderada: no convocará a trabajadores ni afiliados, sino que la movilización estará integrada únicamente por dirigentes y delegados. La modalidad replicará la primera protesta de la central contra la actual administración, cuando el 27 de diciembre de 2023 marchó también a Tribunales para acompañar la presentación judicial contra el DNU 70.
El cosecretario general, Jorge Sola, confirmó que la central buscará que se declare la “inconstitucionalidad” de la iniciativa, cuya aprobación definitiva podría concretarse en el Senado en las próximas horas. El dirigente sostuvo que “hay varios puntos, que tienen que ver con derechos individuales y colectivos y que alteran, no solamente representación gremial de los trabajadores, sino también lo derechos individuales de cada uno de ellos”.
La central sindical recurre a la vía judicial luego de que fracasaran sus intentos de diálogo con el Gobierno nacional y con gobernadores para frenar, al menos, los aspectos que considera más perjudiciales para los derechos laborales. “A la luz de los resultados, pareciera que no ha alcanzado”, reconoció Sola.
Según anticipó el dirigente, la protesta no se limitará a la movilización del lunes. “Nuestro plan de acción va a seguir, no sólo con la reforma laboral, sino con la gran caída de puestos de trabajo, con la desaparición de pymes, con el endeudamiento familiar”, afirmó.
En cuanto a la estrategia jurídica para impugnar la norma, referentes de la CGT señalaron que sus equipos legales aún evalúan si la presentación se realizará en el fuero laboral o en el contencioso administrativo, dado que el planteo apunta a cuestionar la constitucionalidad de la ley.
Críticas de ATE
La decisión de marchar el lunes fue adoptada durante una reunión ampliada de la mesa chica de la CGT, realizada ayer por la tarde en la sede de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), en la Ciudad de Buenos Aires. Allí se discutió la continuidad del plan de lucha y finalmente se impuso la postura de priorizar la ofensiva judicial contra la reforma.
La resolución generó cuestionamientos por parte de Asociación Trabajadores del Estado (ATE). Su titular, Rodolfo Aguiar, expresó: “Los mismos que confiaron en el Congreso aunque no estuvieran los votos, ahora nos dicen que tenemos que confiar en la Justicia. ¿Cuándo van a confiar en los trabajadores? Me parece que se están poniendo excusas para no pelear. Va a haber un día después y vamos a tener que explicar dónde estuvo cada uno en este tiempo. La historia nos va a juzgar”.
Reclamos de la Iglesia
Con una enérgica advertencia y bajo la consigna “Sin integración socio urbana no hay futuro para 5 millones de personas”, la Iglesia Católica y distintas organizaciones sociales cuestionaron al Gobierno nacional por el ajuste en las obras en asentamientos y villas de emergencia. El reclamo se produjo luego del anuncio de cierre de la Subsecretaría de Integración Sociourbana (SSISU), donde no se renovarán los contratos de unos 300 trabajadores del organismo.
“Estamos hablando de obras en villas o barrios populares en el país”, señaló Gustavo Carrara, arzobispo de La Plata y presidente de Cáritas Argentina. El religioso, con amplia trayectoria pastoral en sectores vulnerables, se posicionó entre los voceros del reclamo dirigido al Gobierno para reactivar los proyectos.
“Hablamos de cosas básicas, de que queremos atender la pobreza. En una pobreza multidimensional, uno puede tener un mayor ingreso por la AUH (Asignación Universal por Hijo) o la Tarjeta Alimentar, pero si no tenés el agua potable, un centro de salud cerca, o cloacas, es muy difícil vivir”, sostuvo en declaraciones radiales.
Licencias médicas: el Gobierno buscará “corregir” el régimen actual en sesiones ordinarias
El presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, adelantó que el Gobierno nacional buscará impulsar una ley en el período ordinario para modificar el régimen de licencias por enfermedad, un esquema que inicialmente formaba parte del texto de la reforma y que luego fue retirado tras generar fuertes cuestionamientos. En este marco, Abdala dejó en claro que más adelante podría presentarse una nueva iniciativa para “corregirr” y señaló que existe preocupación por casos de licencias prolongadas o presuntamente abusivas y por la circulación de certificados médicos irregulares. “Hay que hacer algo”, remarcó.