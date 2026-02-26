Reforma laboral: la CGT descartó un paro e irá a la Justicia

La resolución generó cuestionamientos por parte de Asociación Trabajadores del Estado (ATE). Su titular, Rodolfo Aguiar, expresó: “Los mismos que confiaron en el Congreso aunque no estuvieran los votos, ahora nos dicen que tenemos que confiar en la Justicia. ¿Cuándo van a confiar en los trabajadores? Me parece que se están poniendo excusas para no pelear. Va a haber un día después y vamos a tener que explicar dónde estuvo cada uno en este tiempo. La historia nos va a juzgar”.