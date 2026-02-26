Secciones
Política

Con cambios en la agenda, el Senado debate hoy

El tratamiento del Régimen Penal Juvenil se pasó para mañana junto con la reforma laboral.

Hace 2 Hs

El oficialismo modificó el cronograma de debate en el Senado y decidió incorporar el acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea al temario de la sesión prevista para hoy. En cambio, el proyecto de Régimen Penal Juvenil -que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados y que inicialmente iba a debatirse en esta jornada- fue postergado para mañana, cuando también se tratará la reforma laboral.

En un principio, un grupo de legisladores había planteado tratar este viernes el proyecto de Modernización Laboral -que volvió con modificaciones desde Diputados- junto con el tratado birregional. No obstante, la Casa Rosada decidió adelantar el debate del convenio comercial y ubicarlo como prioridad dentro de la agenda parlamentaria.

La decisión oficial se vincula con el avance del proceso de ratificación en el Parlamento uruguayo. En ese contexto, la gestión del presidente Javier Milei busca que la Argentina sea el primer país del bloque en otorgar aprobación legislativa al acuerdo. Desde el Gobierno consideran que el tratado representa una señal estratégica en términos de inserción internacional y apertura económica.

Ley de Glaciares

En la sesión de hoy también se tratará el proyecto que modifica la Ley de Glaciares. La iniciativa cuenta con dictamen desde diciembre, aunque había quedado fuera del debate del 11 de febrero, cuando la Cámara Alta centró su discusión en la reforma laboral. El proyecto impulsado por el Ejecutivo -a pedido de provincias con fuerte desarrollo minero- propone revisar la normativa sancionada en 2010. Entre los principales cambios, redefine el alcance de la zona periglacial, habilita ciertas actividades productivas y fortalece las facultades provinciales en el control de los recursos naturales.

Asimismo, el temario incluye el pliego del ex diputado Fernando Iglesias como embajador ante Bélgica. Si bien el Poder Ejecutivo lo designó por decreto “en comisión”, la Comisión de Acuerdos ya realizó la audiencia pública correspondiente, instancia previa a su tratamiento en el recinto.

Temas Reforma laboral Honorable Senado de la Nación ArgentinaHonorable Cámara de Diputados de la NaciónFernando IglesiasJavier MileiLey Penal Juvenil
