Con cambios en la agenda, el Senado debate hoy

Ley de Glaciares

En la sesión de hoy también se tratará el proyecto que modifica la Ley de Glaciares. La iniciativa cuenta con dictamen desde diciembre, aunque había quedado fuera del debate del 11 de febrero, cuando la Cámara Alta centró su discusión en la reforma laboral. El proyecto impulsado por el Ejecutivo -a pedido de provincias con fuerte desarrollo minero- propone revisar la normativa sancionada en 2010. Entre los principales cambios, redefine el alcance de la zona periglacial, habilita ciertas actividades productivas y fortalece las facultades provinciales en el control de los recursos naturales.