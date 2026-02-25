Secciones
Guadalajara: una sede sumida en el caos, a 100 días del inicio del Mundial

Tras la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, las calles de Guadalajara se convirtieron en campo de batalla. La presidenta dice que está garantizada la seguridad

CLAUSURADO. Estaciones de servicio y negocios cerrados, en la ciudad más afectada por los disturbios tras la muerte de “El Mencho” Oseguera CLAUSURADO. Estaciones de servicio y negocios cerrados, en la ciudad más afectada por los disturbios tras la muerte de “El Mencho” Oseguera
Hace 5 Hs

GUADALAJARA, México.- Guadalajara y sus alrededores, el área metropolitana con más desaparecidos de todo México, se blinda con tecnología punta para proteger el Mundial de fútbol 2026 cuando la muerte de un poderoso narcotraficante a manos del ejército ha exacerbado el temor por la seguridad.

El gobierno del estado de Jalisco (oeste) se prepara con drones, inhibidores de aeronaves no tripuladas y videovigilancia con inteligencia artificial para garantizar la seguridad en Guadalajara, su capital estatal y sede de cuatro partidos del Mundial, que se jugará en tres países -México, Estados Unidos y Canadá- desde el 11 de junio.

Pero a 109 días del inicio de la competición, el domingo, el poderoso Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) desató una ola de violencia en varios puntos del país que golpeó a la ciudad con bloqueos de carreteras, quemas de vehículos, ataques a gasolineras, bancos y comercios, causando preocupación y amenazando con aguar la fiesta.

Fue su reacción a la muerte de su líder, Nemesio “El Mencho” Oseguera, a manos de los militares durante una operación destinada a detenerlo.

A pesar de las escenas de violencia, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró ayer que existen “todas las garantías” para que la ciudad reciba la Copa del Mundo.

"Todas las garantías": la presidenta de México ratificó a Guadalajara como sede del Mundial 2026 pese a la violencia narco

Todas las garantías: la presidenta de México ratificó a Guadalajara como sede del Mundial 2026 pese a la violencia narco

Guadalajara, además, albergará junto a Monterrey (noreste) el torneo de repesca que a fines de marzo definirá las dos últimas selecciones clasificadas a la mayor cita del balompié.

La FIFA por ahora no desea hacer comentarios sobre la seguridad en la próxima sede mundialista, dijo un portavoz del organismo a la AFP.

“Nada que festejar”

La violencia, que puso en manifiesto la amplia movilización de la que es capaz el CJNG, ya llevó a suspender dos partidos de las competiciones locales el domingo en Jalisco y otro en Querétaro (centro).

Tras la muerte del capo, las calles de Guadalajara lucían el lunes semivacías y muchos comercios permanecieron cerrados, mientras que las clases fueron suspendidas en Jalisco y una decena de estados más.

Con 12.575 desaparecidos, según cifras oficiales, Jalisco es uno de los estados más golpeados. Más de la mitad de esos reportes corresponden a Guadalajara y su área metropolitana, la segunda mayor ciudad del país.

México: el Ejercito abatió a “El Tuli”, operador del “Mencho” que coordinó bloqueos en Jalisco y ofrecía U$S 1.200 por militar asesinado

México: el Ejercito abatió a “El Tuli”, operador del “Mencho” que coordinó bloqueos en Jalisco y ofrecía U$S 1.200 por militar asesinado

“Creo que no hay nada que festejar, me parece muy grotesco” que se realice esta fiesta futbolera, dice Carmen Ponce, de 26 años, quien busca a su hermano Víctor Hugo, desaparecido en 2020.

En septiembre, Ponce localizó junto a un terreno polvoriento 16 bolsas de plástico enterradas con restos humanos de cinco personas. “El país festeja goles mientras nosotros estamos en campo buscando”, lamenta.

Carmen Chinas, académica de la Universidad de Guadalajara, sostiene que “la principal hipótesis” detrás de las desapariciones es el reclutamiento forzado para grupos criminales. Las víctimas suelen ser jóvenes de escasos recursos, indicó. En su búsqueda, los familiares de desaparecidos han hallado en este estado cerca de 300 fosas clandestinas con cadáveres y restos mutilados.

Ciudad blindada

Tres días antes de la muerte de El Mencho, Roberto Alarcón, coordinador general estratégico de Seguridad del estado, aseguraba que “Jalisco y particularmente la zona metropolitana (de Guadalajara), donde habrá de llevarse a cabo este cotejo deportivo, está en paz”.

¿Recuperará la tranquilidad antes del comienzo de la Copa del Mundo? Desde las instalaciones del Centro de Monitoreo y Emergencias de Zapopan, municipio donde se ubica el Estadio Akron, palco de los juegos mundialistas, Alarcón explicaba que cuentan con “drones”, equipo “antidrones para cubrir el espacio aéreo”, helicópteros y cámaras de videovigilancia para resguardar la urbe.

Las cámaras de videovigilancia aumentarán de 7.000 a 13.000, precisa por su parte Juan Carlos Contreras, director general del centro de control de vigilancia estatal.

Ola de violencia en México: al menos 58 muertos y 41 detenidos tras el asesinato de “El Mencho”

Ola de violencia en México: al menos 58 muertos y 41 detenidos tras el asesinato de “El Mencho”

Hasta ahora, las autoridades de Jalisco estaban más preocupadas por que las posibles protestas de los colectivos de buscadores perturbasen la paz de la ciudad durante el Mundial.

Pero la violencia desatada por la muerte de Oseguera reavivó el temor entre los habitantes de Guadalajara. “Va a haber muchos problemas (durante el Mundial) porque no estamos seguros nadie. Ahora tienen que brindar seguridad a todos los que vienen a jugar y a los que vienen a disfrutar”, dijo Juan Soler, jubilado.

