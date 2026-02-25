Desaparecidos por las lluvias en el sur de Brasil

JUIZ DE FORA, Brasil.- Al menos 23 personas murieron y 43 están desaparecidas por las lluvias torrenciales en el sureste de Brasil, que sorprendieron a buena parte de la población en la noche del lunes ya en sus casas. Se registraron 16 muertos en el municipio de Juiz de Fora y 7 en el de Ubá, ambos en el estado de Minas Gerais, según el último balance oficial de ayer.