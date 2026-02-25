El presidente de YPF respaldó la modernización laboral y proyectó un salto exportador para la compañía

El impacto social de esta expansión se sentirá con fuerza en el mercado de empleo, con la creación estimada de 40.000 puestos de trabajo directos e indirectos. En este sentido, Marín vinculó la modernización laboral con la necesidad de garantizar entornos seguros y profesionalizados. Durante la apertura del Instituto Vaca Muerta, el directivo insistió en que la seguridad es una prioridad absoluta: “No quiero trabajar en una industria donde haya accidentes; tenemos que capacitar a la gente para que sepa los riesgos y vuelva a su casa igual que yo”.