El presidente de YPF respaldó la modernización laboral y proyectó un salto exportador para la compañía

El presidente de YPF, Horacio Marín, trazó una hoja de ruta ambiciosa para la petrolera de bandera, centrada en un crecimiento exponencial de las exportaciones y una actualización del marco normativo que rige el trabajo en el sector. Durante una entrevista reciente, el directivo estimó que las ventas energéticas al exterior alcanzarán este año una cifra cercana a los US$ 14.000 millones, superando los US$ 11.000 millones registrados en 2025. Para Marín, este incremento es solo el preludio de un “salto” definitivo previsto para el periodo 2027-2031, sustentado en inversiones estratégicas y alianzas internacionales de gran escala.
En cuanto a la agenda de políticas públicas, Marín expresó un firme respaldo a la reciente ley de modernización laboral, destacando que una actualización de la legislación “siempre es buena” para la dinámica industrial. El titular de YPF subrayó que contar con una regulatoria clara es preferible a depender exclusivamente de las relaciones directas con los sindicatos. Según explicó, este nuevo marco permitirá a la compañía abordar temas críticos que ya forman parte de su operatoria, pero que ahora gozarán de una mayor seguridad jurídica en el marco del nuevo régimen macroeconómico.
La infraestructura se posiciona como el cuello de botella que la empresa busca resolver en el corto plazo. Marín detalló que hasta 2027 las exportaciones estarán limitadas por la capacidad de evacuación actual, motivo por el cual la finalización del oleoducto VMOS —que ya superó el 50% de su ejecución— resulta vital. “Hasta finales de este año no podemos dar el gran salto porque Argentina no tiene poder de evacuación”, enfatizó, señalando que una vez concluidas las obras, el país podrá procesar volúmenes inéditos de crudo y gas.
Financiación
Uno de los pilares del crecimiento será el proyecto Argentina LNG, una iniciativa de Gas Natural Licuado que YPF lidera junto a socios internacionales de la talla de la italiana ENI y la árabe XRG. Marín adelantó que el proceso de financiación de proyectos se concretará este año y no descartó la incorporación de un cuarto socio de relevancia mundial.
El impacto social de esta expansión se sentirá con fuerza en el mercado de empleo, con la creación estimada de 40.000 puestos de trabajo directos e indirectos. En este sentido, Marín vinculó la modernización laboral con la necesidad de garantizar entornos seguros y profesionalizados. Durante la apertura del Instituto Vaca Muerta, el directivo insistió en que la seguridad es una prioridad absoluta: “No quiero trabajar en una industria donde haya accidentes; tenemos que capacitar a la gente para que sepa los riesgos y vuelva a su casa igual que yo”.