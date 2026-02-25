Secciones
Mundo

Un perrito fue el único sobreviviente de la caída de un helicóptero en el que murieron 15 personas en Perú

El pequeño animal era mascota de una de las víctimas.

ACCIDENTE. Entre las víctimas había cuatro militares y 11 civiles, entre ellos sus esposas y siete menores de edad de 3 a 17 años. ACCIDENTE. Entre las víctimas había cuatro militares y 11 civiles, entre ellos sus esposas y siete menores de edad de 3 a 17 años.
Hace 6 Hs

LIMA, Perú.- Un pequeño perro sobrevivió al accidente de un helicóptero militar en el que murieron 15 personas en el sur de Perú, informó la Fuerza Aérea de ese país.

Tras el accidente de la aeronave, los brigadistas de rescate encontraron entre los fierros retorcidos al can de color caramelo. Permanecía al lado del cadáver de su dueño, el coronel Javier Nole, de 50 años, que iba a bordo con su esposa y sus dos hijas. “Es la mascota del coronel Nole, es el único sobreviviente”, dijo una fuente de la institución militar.

Las víctimas

El accidente ocurrió el domingo y todos las personas que viajaban fallecieron. Entre las víctimas había cuatro militares y 11 civiles, entre ellos sus esposas y siete menores de edad de 3 a 17 años.

Según un reporte de la televisora local Latina, “el animal fue trasladado posteriormente para recibir evaluación veterinaria”.

El helicóptero siniestrado, un Mi-17 de fabricación rusa, perdió contacto el domingo cuando sobrevolaba la región de Ica, 300 kilómetros al sur de la capital peruana.

Crisis política en Perú: el Congreso destituyó al presidente interino José Jerí a semanas de las elecciones

Crisis política en Perú: el Congreso destituyó al presidente interino José Jerí a semanas de las elecciones

Los rescatistas localizaron el lunes los restos de la aeronave en la localidad de Chala, en Arequipa.

El aparato fue usado en los últimos días en labores de rescate de víctimas, durante las inundaciones que se registran en ese departamento. La Fuerza Aérea dispuso una investigación para determinar las causas de accidente.

Temas PerúFuerza Aérea
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Parlamentarios en Perú discuten la destitución de Jerí

Parlamentarios en Perú discuten la destitución de Jerí

Lo más popular
¿Para qué sirve mezclar azúcar y detergente? Usos y beneficios en el hogar
1

¿Para qué sirve mezclar azúcar y detergente? Usos y beneficios en el hogar

El truco del papel aluminio en el inodoro: por qué todos están probando esta técnica
2

El truco del papel aluminio en el inodoro: por qué todos están probando esta técnica

Beca KNB: Indonesia financia carreras de grado, máster y doctorado con todo pago
3

Beca KNB: Indonesia financia carreras de grado, máster y doctorado con todo pago

Cuándo empiezan las clases en la UNT: fechas, reinscripciones y receso invernal
4

Cuándo empiezan las clases en la UNT: fechas, reinscripciones y receso invernal

Jorge Alberto “Trukía” Gutiérrez: “El que no me conoce, no conoce Tafí del Valle”
5

Jorge Alberto “Trukía” Gutiérrez: “El que no me conoce, no conoce Tafí del Valle”

Jaldo aplica su manual: apoyo a Milei y aguante ante las críticas
6

Jaldo aplica su manual: apoyo a Milei y aguante ante las críticas

Más Noticias
El presidente de YPF respaldó la modernización laboral y proyectó un salto exportador para la compañía

El presidente de YPF respaldó la modernización laboral y proyectó un salto exportador para la compañía

Venezuela pide ante la ONU la liberación de Maduro

Venezuela pide ante la ONU la liberación de Maduro

Calendario de vacunación: adelantan la dosis de la Triple Viral para bajar el riesgo de sarampión

Calendario de vacunación: adelantan la dosis de la Triple Viral para bajar el riesgo de sarampión

De Jujuy a París: se enamoró y 10 años después celebró su despedida de soltera en Humahuaca

De Jujuy a París: se enamoró y 10 años después celebró su despedida de soltera en Humahuaca

Mirtha Legrand, cerca de los 100: el milagro, la receta y la leyenda

Mirtha Legrand, cerca de los 100: el milagro, la receta y la leyenda

Israel podría ocupar toda Gaza si Hamas no entrega las armas

Israel podría ocupar toda Gaza si Hamas no entrega las armas

Cuál será el futuro del Cártel Jalisco Nueva Generación

Cuál será el futuro del Cártel Jalisco Nueva Generación

El Ministerio de Economía ofrecerá un bono para pagar el vencimiento de US$ 4.200 millones

El Ministerio de Economía ofrecerá un bono para pagar el vencimiento de US$ 4.200 millones

Comentarios