Un perrito fue el único sobreviviente de la caída de un helicóptero en el que murieron 15 personas en Perú

Tras el accidente de la aeronave, los brigadistas de rescate encontraron entre los fierros retorcidos al can de color caramelo. Permanecía al lado del cadáver de su dueño, el coronel Javier Nole, de 50 años, que iba a bordo con su esposa y sus dos hijas. “Es la mascota del coronel Nole, es el único sobreviviente”, dijo una fuente de la institución militar.