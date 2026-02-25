Asesinato de Marielle Franco en Brasil: culpan a dos políticos en el crimen de la activista

Ícono de la causa negra y LGTB y ferviente opositora a las milicias que operan en Rio, Franco fue acribillada a balazos el 14 de marzo de 2018, cuando tenía 38 años, mientras viajaba en su auto por el centro de Rio de Janeiro, la ciudad de la que era concejala. Murió en el acto, al igual que su chofer Anderson Gomes.