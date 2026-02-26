Un queso de Tafí del Valle, el mejor del país por cuatro años seguidos

Uno de los productos más identitarios es el quesillo, típico del norte argentino. De textura fibrada y sabor suave, suele servirse como postre acompañado de dulce de cayote. “El quesillo es un queso cocido, fibrado, de sabor suave y textura algo chiclosa”, describió. Sobre el proceso, precisó: “Empieza cuando hierven la leche y echan el cuajo; los grumitos que salen arriba los juntan y los ponen en agua a hervir. Mientras hierve, lo sacan, lo estiran, lo cortan en partes iguales y lo aplanan”.