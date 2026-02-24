El contexto histórico del caos en Tafí del Valle es clave: “No se puede explicar desde el hoy”

Manasse asegura que el primer error es pensar que la villa “se descontroló” de un día para otro. “Hay que explicarlo sí o sí en clave histórica y también regional”, sostuvo. Su reconstrucción parte de un dato estructural: el valle tiene más de 2.000 años de ocupación humana intensa. Manasse cuenta que cuando en el siglo XVI se produce la invasión española, el territorio ya estaba habitado por los tafíes, de la nación diaguita, con alrededor de 6.000 personas. Aquella organización espacial era distinta a la actual: las áreas residenciales se ubicaban en faldeos de montaña y el fondo del valle se destinaba a la producción agrícola y ganadera.