Tafí del Valle y un debate que excede a los semáforos: “La ciudad está al borde del colapso”

Crecimiento urbano

El debate técnico sobre semáforos, rotondas o “varitas” no puede escindirse del contexto estructural. En ese punto apareció la voz de una tercera protagonista: Bárbara Manasse, arqueóloga de profesión, residente desde hace casi 40 años en Tafí y dedicada desde hace más de tres décadas a la investigación científico-social en esta región. Aportó una mirada histórica sobre el crecimiento urbano y sostuvo que el cambio más profundo comenzó a gestarse entre 2000 y 2010, cuando las mejoras en las rutas, el mayor acceso al automóvil y nuevas políticas territoriales con énfasis en la explotación turística y el negocio inmobiliario modificaron el perfil del valle y de sus áreas urbanas. El aumento del parque automotor no fue sólo consecuencia del turismo: también el residente permanente incorporó vehículo propio, incrementando la densidad interna.