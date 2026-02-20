Violencia en Tafí del Valle: la Policía informó que este verano hubo menos incidentes que el año pasado

“Este año no hubo tantos problemas como en otros, porque hubo una mayor presencia policial”, señaló David Juárez, segundo jefe de la Comisaría de Tafí del Valle. “El único hecho importante que tenemos registrado es el incidente de (Patricio) Ledezma”, añadió el funcionario.
“Esa noche sí hubo presencia policial en ese boliche. En un video que está en el expediente aparece claramente que un agente le pide a Santiago Bagne que se retire del lugar después de que fuera expulsado del boliche. No es que no había nadie: estaba uno y sus compañeros estaban recorriendo otros lugares”, aseguró el comisario.
Por su parte, el jefe de la Unidad Regional Oeste, Marcos Goane, indicó: “Este año hubo una mayor presencia policial durante toda la temporada. En fechas especiales, como lo fue la realización del Seven de Tafí y ahora la Fiesta del Queso, se incrementa la presencia de efectivos policiales”.
“Hay que tener en cuenta que en muchos encuentros sólo nos podemos encargar del control por fuera de los lugares donde se realizan las actividades. Lo mismo ocurre con las fiestas y los boliches”, finalizó el funcionario.
Descontrol nocturno
“Queremos tener policías para que eviten robos durante todo el año y no para que cuiden a un grupo de jóvenes que piensan que la violencia debe formar parte de la diversión”, sostuvo Lucas Jiménez. Su esposa, Laura, añadió: “Este caso no sólo es similar al crimen de Fernando Báez Sosa por su mecánica; tiene que ver también, como ocurrió en Villa Gesell, con el descontrol nocturno. A ese lugar de la costa atlántica lo terminaron arruinando hordas de jóvenes violentos que lo elegían para disfrutar de sus vacaciones y arruinar el descanso de otros”.