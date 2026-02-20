Violencia en Tafí del Valle: la Policía informó que este verano hubo menos incidentes que el año pasado

Descontrol nocturno

“Queremos tener policías para que eviten robos durante todo el año y no para que cuiden a un grupo de jóvenes que piensan que la violencia debe formar parte de la diversión”, sostuvo Lucas Jiménez. Su esposa, Laura, añadió: “Este caso no sólo es similar al crimen de Fernando Báez Sosa por su mecánica; tiene que ver también, como ocurrió en Villa Gesell, con el descontrol nocturno. A ese lugar de la costa atlántica lo terminaron arruinando hordas de jóvenes violentos que lo elegían para disfrutar de sus vacaciones y arruinar el descanso de otros”.