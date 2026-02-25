Secciones
SociedadTecnología

El "Arca de Noé" que volvió a la Tierra tras averiguar si la vida en realidad proviene del espacio

Una cápsula con una tripulación singular permaneció 30 días en el vacío espacial para comprender cómo se originó la vida en nuestro planeta.

El satélite Bion-M nº 2 orbitó durante 30 días a 370 kilómetros de altitud para estudiar los efectos de la radiación cósmica en organismos vivos.Imagen: Ivan Timoshenko/SNA/IMAGO El satélite Bion-M nº 2 orbitó durante 30 días a 370 kilómetros de altitud para estudiar los efectos de la radiación cósmica en organismos vivos.Imagen: Ivan Timoshenko/SNA/IMAGO
Por Luisina Acosta Hace 29 Min

Los pasajes bíblicos parecen repetirse en el siglo XXI. Tan solo hace unos meses regresó del vacío espacial nada menos que una cápsula cargada de un inusual "zoológico espacial". En ella se había enviado, por un lapso de un mes, una diversa muestra de especímenes terrestres para comprobar, a la inversa, si la biología se había iniciado en realidad en medio de la inmensidad extraterrestre.

Desde el espacio: la NASA detectó una "mancha roja papitante" en un país de Europa

Desde el espacio: la NASA detectó una mancha roja papitante en un país de Europa

En septiembre del año pasado una asombrosa estructura amerizó sobre la Tierra tras un experimento que buscaba comprobar una de las teorías más fascinantes de la existencia terrestre: la posibilidad de que la vida se haya originado más allá de nuestro planeta. Para ello, el satélite Bion-M n°2 llevó consigo, durante unos 30 días a distintas especies de organismos vivos, los cuales fueron sometidos a los efectos del entorno espacial.

Una tripulación particular 

El 20 de agosto, la nave despegó del cosmódromo de Baikonur, en Kazajistán, impulsado por un cohete Soyuz-2.1b. Allí viajaba una asombrosa tripulación biológica: 75 ratones, más de 1.500 moscas de la fruta y una mezcla de material orgánico que abarcaba semillas, cultivos celulares y distintos microorganismos. La selección no era una casualidad sino los componentes de una ambiciosa investigación sideral.

La misión estaba diseñada para probar unos 30 ensayos científicos que apuntaban a un doble objetivo: analizar los efectos del entorno del cosmos sobre los organismos vivos y someter a prueba una de las hipótesis más cautivadoras sobre el origen de la vida: la panspermia, una teoría aún debatida que plantea que la vida planetaria podría haber llegado desde el espacio.

El desempeño del proyecto

La nave se posicionó a una altitud de entre 370 y 380 kilómetros, donde la radiación cósmica se estima un 30% superior a los niveles de la órbita terrestre baja, de acuerdo con información de Roscosmos difundida en Telegram y reportada por The National.

Esta intensa exposición radiactiva resulta fundamental para comprender cómo sobrevivirían los seres vivos durante futuras expediciones más allá de la protección de nuestro planeta. Imágenes del lugar mostraron al módulo con signos de quemaduras y un pequeño incendio forestal en el área, que fue rápidamente controlado. Tres helicópteros con equipos técnicos aterrizaron cerca para extraer cuanto antes a los pasajeros vitales y dar inicio a los análisis preliminares en una tienda médica montada en el mismo sitio, según explicaron desde DW News.

La teoría que inquieta a los expertos

Una de las grandes incógnitas de la misión es el testeo "Meteorito", según recoge Space.com, diseñado para probar la teoría de la panspermia a bordo de cometas, asteroides o fragmentos de otros planetas. Para probarlo, los científicos colocaron rocas basálticas con variantes microbianas en el casco del satélite, simulando el viaje de un meteorito. El objetivo: ver si alguna bacteria sobrevive a la reentrada atmosférica, con su infernal fricción y calor.

"Si entre las cepas investigadas se descubren bacterias supervivientes, esto será una prueba seria que confirme la teoría de la litopanspermia", declaró Alexander Anatolyevich, investigador del Instituto de Problemas Biomédicos (IBMP), en declaraciones publicadas en Telegram, según recoge Futurism.

Todavía no se conocen los resultados de este arriesgado estudio microbiano, pero el simple hecho de intentarlo pone sobre la mesa preguntas que parecen de ciencia ficción: ¿son los microbios capaces de diseminar vida en el espacio exterior?

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
¿Hasta cuándo hay tiempo? ARCA puso fecha al primer vencimiento del nuevo Monotributo

¿Hasta cuándo hay tiempo? ARCA puso fecha al primer vencimiento del nuevo Monotributo

Uber apuesta a los robotaxis e invertirá más de U$S100 millones en estaciones de carga rápida

Uber apuesta a los robotaxis e invertirá más de U$S100 millones en estaciones de carga rápida

Alerta en Android: detectan una App de inversiones que utiliza IA para secuestrar teléfonos

Alerta en Android: detectan una App de inversiones que utiliza IA para secuestrar teléfonos

El año de los smart glasses: por qué en 2026 los anteojos inteligentes cambiarán nuestra vida digital

El año de los smart glasses: por qué en 2026 los anteojos inteligentes cambiarán nuestra vida digital

Ni infladas ni deportivas: el abrigo que será ley en el invierno 2026 y que ya desplaza a las chorizo

Ni infladas ni deportivas: el abrigo que será ley en el invierno 2026 y que ya desplaza a las "chorizo"

Lo más popular
Caso Érika: quiénes son las personas que mencionó la ex del “Militar”
1

Caso Érika: quiénes son las personas que mencionó la ex del “Militar”

Caso Érika: Justina Gordillo confirmó que “El Militar” Sosa vendía éxtasis
2

Caso Érika: Justina Gordillo confirmó que “El Militar” Sosa vendía éxtasis

Jugada estratégica de La Libertad Avanza en el Senado: el kirchnerismo se quedó sin autoridades
3

Jugada estratégica de La Libertad Avanza en el Senado: el kirchnerismo se quedó sin autoridades

Qué factores incidieron para que la economía argentina haya cerrado 2025 con un crecimiento del 4,4%
4

Qué factores incidieron para que la economía argentina haya cerrado 2025 con un crecimiento del 4,4%

Hugo Colace no seguirá como entrenador de Atlético Tucumán
5

Hugo Colace no seguirá como entrenador de Atlético Tucumán

Tres tucumanos fueron detenidos transportando más de 40 kilos de cocaína
6

Tres tucumanos fueron detenidos transportando más de 40 kilos de cocaína

Más Noticias
Tres provincias están bajo alerta amarilla: ¿cuándo llegará la tormenta?

Tres provincias están bajo alerta amarilla: ¿cuándo llegará la tormenta?

Caso Érika: quiénes son las personas que mencionó la ex del “Militar”

Caso Érika: quiénes son las personas que mencionó la ex del “Militar”

Caso Érika: Justina Gordillo confirmó que “El Militar” Sosa vendía éxtasis

Caso Érika: Justina Gordillo confirmó que “El Militar” Sosa vendía éxtasis

El joven tucumano que estaba desaparecido en la Patagonia fue hallado con vida en Neuquén

El joven tucumano que estaba desaparecido en la Patagonia fue hallado con vida en Neuquén

Cómo es el departamento donde vive Mirtha Legrand, a días de cumplir 99 años

Cómo es el departamento donde vive Mirtha Legrand, a días de cumplir 99 años

Cáncer de colon: el síntoma clave que permite detectarlo a tiempo

Cáncer de colon: el síntoma clave que permite detectarlo a tiempo

Hay alerta por tormentas eléctricas en 11 provincias: cómo estará el clima el fin de semana

Hay alerta por tormentas eléctricas en 11 provincias: cómo estará el clima el fin de semana

Horóscopo chino: cómo impactará la intensidad del Caballo de Fuego en cada signo, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: cómo impactará la intensidad del Caballo de Fuego en cada signo, según Ludovica Squirru

Comentarios