El "Arca de Noé" que volvió a la Tierra tras averiguar si la vida en realidad proviene del espacio

En septiembre del año pasado una asombrosa estructura amerizó sobre la Tierra tras un experimento que buscaba comprobar una de las teorías más fascinantes de la existencia terrestre: la posibilidad de que la vida se haya originado más allá de nuestro planeta. Para ello, el satélite Bion-M n°2 llevó consigo, durante unos 30 días a distintas especies de organismos vivos, los cuales fueron sometidos a los efectos del entorno espacial.