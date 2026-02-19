El año de los smart glasses: por qué en 2026 los anteojos inteligentes cambiarán nuestra vida digital

En el ámbito de la ciberseguridad los especialistas recomiendan la implementación de sistemas de seguridad y cifrado avanzados para proteger la información personal, así como el desarrollo de marcos regulatorios claros que definan los usos permitidos de las cámaras y sensores en espacios públicos y privados. Además, la Agencia de Protección de Datos de la Unión Europea enfatiza la importancia de informar de manera transparente a los usuarios sobre las funciones de recopilación y procesamiento de datos de estos dispositivos.