¿Vida fuera de la Tierra?: la NASA detectó moléculas orgánicas en el cometa 3I/ATLAS

Tras el paso del cuerpo helado por su punto más cercano al Sol, los expertos notaron un incremento repentino en su luminosidad. Este fenómeno ocurre habitualmente en los cometas al expulsar agua y gases al espacio. Según indica la agencia espacial en un comunicado: “También observan un drástico aumento del brillo dos meses después de que el cuerpo helado pasara su punto más cercano al Sol, un fenómeno asociado con los cometas, ya que expulsan agua, dióxido de carbono y monóxido de carbono al espacio”. La actividad del objeto creció debido al calor solar, que inició la sublimación del hielo superficial.