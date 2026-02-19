Secciones
¿Hasta cuándo hay tiempo? ARCA puso fecha al primer vencimiento del nuevo Monotributo

Este importe incluye cuotas actualizadas por inflación y nuevos topes de facturación anual definidos por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), abarcando todo el régimen simplificado.

Por Virginia Daniela Gómez Hace 2 Hs

El primer pago de los monotributistas tras la recategorización de febrero de 2026 vence el 20 de febrero. Este importe incluye cuotas actualizadas por inflación y nuevos topes de facturación anual definidos por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), abarcando todo el régimen simplificado.

Las nuevas escalas rigen desde los primeros días de febrero con ajustes basados en la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Estos montos, que incluyen impuesto integrado, aportes jubilatorios y obra social, mantienen vigencia hasta julio de 2026.

Cambios en el tope de ingresos brutos

Con este esquema, la categoría A eleva su tope de ingresos brutos anuales a $10.277.988,13, mientras que la categoría K —la más alta— pasa a $108.357.084,05 por año. Entre ambos extremos, todas las categorías registran subas proporcionales por la inflación acumulada del último semestre.

Desde el organismo recaudador recuerdan que quienes tengan cambios en ingresos, alquileres, superficie del local o consumo de energía deben ingresar con clave fiscal para actualizar su situación. De lo contrario, el sistema considera que no hay modificaciones y mantiene la categoría vigente.

Cómo queda el primer pago tras la recategorización

El impacto más inmediato se ve en el primer pago posterior a la recategorización, que debe abonarse hasta el 20 de febrero con los nuevos valores mensuales actualizados según la categoría correspondiente. De acuerdo con el nuevo cuadro, la cuota total de la categoría A asciende a $42.386,74 mensuales, mientras que la B pasa a $48.250,78 y la C a $56.501,85 para locaciones y servicios.

En los tramos más altos, la categoría H tendrá una cuota mensual de $447.346,93, la I de $824.802,26 y la J de $999.007,65. Para la categoría K de locaciones y prestaciones de servicios, el monto total a abonar será de $1.381.687,90, aunque para la venta de cosas muebles los importes son menores, alcanzando un máximo de $600.879,51 en la categoría K.

