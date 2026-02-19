¿Hasta cuándo hay tiempo? ARCA puso fecha al primer vencimiento del nuevo Monotributo

Cómo queda el primer pago tras la recategorización

El impacto más inmediato se ve en el primer pago posterior a la recategorización, que debe abonarse hasta el 20 de febrero con los nuevos valores mensuales actualizados según la categoría correspondiente. De acuerdo con el nuevo cuadro, la cuota total de la categoría A asciende a $42.386,74 mensuales, mientras que la B pasa a $48.250,78 y la C a $56.501,85 para locaciones y servicios.