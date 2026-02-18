Desde el espacio: la NASA detectó una "mancha roja papitante" en un país de Europa

Una imagen captada desde el espacio encendió la curiosidad de la comunidad científica internacional y despertó todo tipo de interrogantes. La NASA detectó una llamativa “mancha roja palpitante” en un glaciar ubicado en Noruega, un fenómeno visual que, por su apariencia, parece latir como si tuviera vida propia y que rápidamente se convirtió en objeto de análisis y asombro.