Secciones
SociedadActualidad

Desde el espacio: la NASA detectó una "mancha roja papitante" en un país de Europa

Un fenómeno observado desde satélite llamí la atención de la comunidad científica internacional: una mancha roja palpitante sobre un glaciar del Ártico. ¿Qué significa este hallazgo?

La NASA detecta un “latido” rojo en un glaciar del Ártico La NASA detecta un “latido” rojo en un glaciar del Ártico El Confidencial
Por Mercedes Mosca Hace 3 Hs

Una imagen captada desde el espacio encendió la curiosidad de la comunidad científica internacional y despertó todo tipo de interrogantes. La NASA detectó una llamativa “mancha roja palpitante” en un glaciar ubicado en Noruega, un fenómeno visual que, por su apariencia, parece latir como si tuviera vida propia y que rápidamente se convirtió en objeto de análisis y asombro. 

El fenómeno geológico en forma de corazón que captó la NASA en Argentina: ¿por qué y qué significa?

El fenómeno geológico en forma de corazón que captó la NASA en Argentina: ¿por qué y qué significa?

El hallazgo se produjo gracias a imágenes satelitales que permiten observar el comportamiento del hielo en detalle. Aunque el color rojo no corresponde a un cambio real en la superficie, sino a una representación de su movimiento, el patrón rítmico detectado revela que el glaciar acelera y se ralentiza según la época del año, generando un efecto visual tan impactante como enigmático. 

La NASA detectó una “mancha roja palpitante” en Noruega: qué significa este fenómeno observado desde el espacio

Ubicado en la isla de Edgeøya, el glaciar Stonebreen avanza desde la capa de hielo Edgeøyjøkulen hasta desembocar en el mar de Barents. En invierno, su flujo es más estable y aparece reflejado en tonalidades rosadas. Sin embargo, al finalizar el verano, el ritmo de desplazamiento se incrementa y puede superar los 1.200 metros anuales en determinadas áreas.

En el verano de 2020, los registros mostraron picos aún más elevados, con avances de hasta 2.590 metros por año. Esta marcada variación según la estación es lo que origina la mancha roja detectada por los satélites, que no indica el color del glaciar, sino la velocidad de su movimiento.

¿Cuál es la explicación de la ciencia?

De acuerdo con la explicación del glaciólogo Chad Greene, investigador del Jet Propulsion Laboratory, la presencia de agua de deshielo en la base del glaciar incrementa la presión y permite que el hielo se desplace con mayor facilidad. Este proceso actúa como un lubricante natural, disminuyendo la fricción entre el glaciar y la superficie rocosa.

El agua proveniente del derretimiento superficial se filtra hacia la base, lo que aumenta la presión hidráulica y facilita el movimiento. Esta dinámica explica por qué el glaciar se desplaza más rápido en verano y reduce su velocidad cuando bajan las temperaturas, generando el fenómeno visual observado por la NASA.

Temas Noruegala NASA
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
UTA Tucumán confirma un paro de colectivos contra la reforma laboral en la previa a la cita en Diputados
1

UTA Tucumán confirma un paro de colectivos contra la reforma laboral en la previa a la cita en Diputados

Proponen transformar El Bajo en una especie de mini Puerto Madero
2

Proponen transformar El Bajo en una especie de mini Puerto Madero

Importaciones de cubiertas chinas: Fate anunció su cierre definitivo y el despido de 920 trabajadores
3

Importaciones de cubiertas chinas: Fate anunció su cierre definitivo y el despido de 920 trabajadores

Ataque en Tafí del Valle: una espera que despierta sospechas
4

Ataque en Tafí del Valle: una espera que despierta sospechas

Aguiar, referente de ATE: “Por mecanismos constitucionales, este Gobierno debería terminar hoy”
5

Aguiar, referente de ATE: “Por mecanismos constitucionales, este Gobierno debería terminar hoy”

Cierra Fate y más de 900 trabajadores quedan afectados: “De esenciales pasamos a ser descartables”
6

Cierra Fate y más de 900 trabajadores quedan afectados: “De esenciales pasamos a ser descartables”

Más Noticias
Cierra FATE y más de 900 trabajadores quedan afectados: “De esenciales pasamos a ser descartables”

Cierra FATE y más de 900 trabajadores quedan afectados: “De esenciales pasamos a ser descartables”

Todo lo que debés saber sobre el paro de transporte en el país

Todo lo que debés saber sobre el paro de transporte en el país

Así luce hoy Valentina, la hija de Mario Pergolini, que marca tendencia con su microbikini en las playas de Brasil

Así luce hoy Valentina, la hija de Mario Pergolini, que marca tendencia con su microbikini en las playas de Brasil

Conductor embistió y mató a un ciclista, se fugó y perdió la vida en otro accidente

Conductor embistió y mató a un ciclista, se fugó y perdió la vida en otro accidente

Feriados 2026: cuándo será el próximo fin de semana extra largo tras el Carnaval

Feriados 2026: cuándo será el próximo fin de semana extra largo tras el Carnaval

Horósocopo chino 2026: la fuerte advertencia de Ludovica Squirru para todos los signos

Horósocopo chino 2026: la fuerte advertencia de Ludovica Squirru para todos los signos

Vuelven las tormentas eléctricas y las máximas de 40° a dos sectores del país: hay alerta amarilla en seis provincias

Vuelven las tormentas eléctricas y las máximas de 40° a dos sectores del país: hay alerta amarilla en seis provincias

El rincón secreto de Robert Duvall en el Norte Argentino: así es la estancia que compartió con su esposa salteña y hoy es un hotel de lujo

El rincón secreto de Robert Duvall en el Norte Argentino: así es la estancia que compartió con su esposa salteña y hoy es un hotel de lujo

Comentarios