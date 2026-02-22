Alerta en Android: detectan una App de inversiones que utiliza IA para secuestrar teléfonos

La rápida evolución de estas tácticas marcó el inicio de una nueva era para el cibercrimen en el país, donde la inteligencia artificial potenciará los riesgos de seguridad en dispositivos móviles. La integración de herramientas avanzadas en programas fraudulentos obligará a los usuarios a extremar las medidas de precaución y a validar la legitimidad de cualquier plataforma financiera. Este escenario plantea un desafío creciente para la protección de datos personales ante sistemas capaces de aprender y adaptarse a las defensas digitales convencionales.