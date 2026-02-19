Secciones
Uber apuesta a los robotaxis e invertirá más de U$S100 millones en estaciones de carga rápida

Los cambios e implementaciones que tiene Uber entre manos apuntan a ampliar su alcance en el mercado de los autos sin conductores.

Uber apuesta a los robotaxis e invertirá más de U$S100 millones en estaciones de carga rápida Foto: David Paul Morris - Bloomberg
Por Milagro Corbalán Hace 2 Hs

Uber está apuntando a la competencia directa con un segmento de Tesla y Waymo. Los responsables de la empresa mundial de servicios de transporte empezaron una carrera para apostar con seguridad a los vehículos autónomos. Pero ese no parece ser el techo de la empresa. Por el contrario, todo apunta a que el límite es el cielo porque este miércoles Uber Technologies anunció una inversión de US$ 100 millones para construir puntos de recarga rápida de autos sustentables.

Según informó la empresa líder en datos tecnológicos y financieros, Bloomberg, Uber tendría ya un sitio predeterminado para instalar sus estaciones de carga rápida. El proyecto en el que se desembolsarán más de 84.000 euros está pensado para algunas ciudades de Estados Unidos como San Francisco, Dallas y Los Ángeles. Uber desplegará allí sus nuevas flotas de robotaxis.

Uber apuesta a los robotaxis con una gran inversión

Los autos autónomos por sí mismos pueden resultar una garantía de ganancias para la empresa. Sin embargo, no es suficiente contar con las flotas. En este marco, los puntos de recarga llegan para dar un salto en eficiencia. Además, se informó desde la compañía que esta implementación “reduce los costes y mantiene a los autos más tiempo en ruta, lo que maximiza la utilización de los mismos”.

A principios de este mes, Uber ya había hecho un anuncio en consonancia con el ambicioso proyecto de puntos de recarga. Ahora los servicios de autos sin conductor desembarcarán en nuevas ciudades como Madrid, Houston, Hong Kong y Zúrich. La apuesta a los robotaxis indica que la plataforma empieza a aspirar a prescindir de los socios conductores.

Cambios para Uber con la reforma laboral

La reforma laboral que este jueves debe tratarse en la Cámara de Diputados define que los trabajadores de Uber son “prestadores independientes de plataformas tecnológicas”. A su vez, describe esta categoría como la persona que presta servicios de reparto o movilidad de manera autónoma a través de una aplicación. Entre los principales cambios, se destacan:

Libertad de conexión y elección de horarios. Los trabajadores podrán conectarse a una o varias plataformas; elegir sus horarios de trabajo; aceptar o rechazar pedidos sin justificación alguna; interrumpir el uso de la aplicación sin aviso previo.

Elección del medio de transporte. El prestador podrá definir el vehículo que utilice (bicicleta, moto, auto u otro habilitado), siempre que cumpla con los requisitos legales vigentes.

Transparencia en los criterios de la plataforma. Uber deberá informar de manera clara y digital los criterios de categorización y agrupación de servicios; los motivos de suspensión o restricción de las cuentas; ofrecer canales de atención con operadores humanos para que el trabajador pueda pedir explicaciones y ejercer su derecho a réplica. Además, deberán contemplarse seguros de accidentes personales y capacitaciones obligatorias y gratuitas.

