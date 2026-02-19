Uber apuesta a los robotaxis e invertirá más de U$S100 millones en estaciones de carga rápida

Uber está apuntando a la competencia directa con un segmento de Tesla y Waymo. Los responsables de la empresa mundial de servicios de transporte empezaron una carrera para apostar con seguridad a los vehículos autónomos. Pero ese no parece ser el techo de la empresa. Por el contrario, todo apunta a que el límite es el cielo porque este miércoles Uber Technologies anunció una inversión de US$ 100 millones para construir puntos de recarga rápida de autos sustentables.