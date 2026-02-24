Ni infladas ni deportivas: el abrigo que será ley en el invierno 2026 y que ya desplaza a las "chorizo"

La moda es un péndulo constante y este invierno 2026 decidió detenerse en la vereda de la elegancia. Tras años de hegemonía del streetwear y las siluetas voluminosas, las pasarelas y el asfalto dictan una nueva sentencia: es momento de guardar las camperas puffer o "chorizo" y darle la bienvenida al reinado absoluto de los tapados de paño.