Ni infladas ni deportivas: el abrigo que será ley en el invierno 2026 y que ya desplaza a las "chorizo"
El invierno 2026 marca el fin de la hegemonía "puffer". Los tapados de paño regresan como los protagonistas indiscutidos de la temporada, ofreciendo una silueta estilizada y elegante que desplaza definitivamente a los abrigos inflados.
La moda es un péndulo constante y este invierno 2026 decidió detenerse en la vereda de la elegancia. Tras años de hegemonía del streetwear y las siluetas voluminosas, las pasarelas y el asfalto dictan una nueva sentencia: es momento de guardar las camperas puffer o "chorizo" y darle la bienvenida al reinado absoluto de los tapados de paño.
Esta temporada marca un punto de inflexión. El look "inflado" y deportivo que dominó la década cede su trono a una estética más pulida, estructurada y, por sobre todo, atemporal.
El regreso de la silueta estilizada
La gran diferencia de este invierno radica en la estructura. Mientras que las puffer priorizaban el volumen, los nuevos abrigos de paño apuestan por las líneas rectas y los cortes sastreros.
Los diseñadores han decidido recuperar el largo por debajo de la rodilla, una elección que no solo protege mejor del frío, sino que genera un efecto visual de mayor altura y prolijidad. Los colores protagonistas de este 2026 se mantienen en una paleta orgánica y sobria:
Camel y Marrón: Los nuevos básicos que aportan calidez.
Gris Melange: Para looks urbanos y modernos.
Negro Absoluto: La inversión que nunca falla.
Por qué el paño es la inversión inteligente del 2026
Más allá de la estética, el regreso del tapado de paño responde a una tendencia de consumo consciente. A diferencia de las fibras sintéticas de las camperas técnicas, el paño de buena calidad es una prenda diseñada para durar décadas, alineándose con la moda circular.
Las claves del look 2026:
Versatilidad total: El mismo tapado que usás con un pantalón sastrero para la oficina funciona a la perfección con jeans rectos y zapatillas para un café el sábado.
Adiós al volumen excesivo: Abrigan igual que una puffer, pero sin sumar centímetros extra a la silueta, permitiendo un movimiento más cómodo y elegante.
Detalles que mandan: Esta temporada veremos muchas versiones oversize con cinturón, ideales para marcar la cintura incluso sobre varias capas de ropa.
¿Cómo llevarlo este invierno?
La clave para no lucir "antigua" es el contraste. La tendencia 2026 sugiere combinar estos clásicos con vestidos tejidos o pantalones de cuero, rompiendo la formalidad del paño con texturas modernas. En los pies, las botas de caña alta o los borceguíes siguen siendo los aliados indiscutidos.
En definitiva, el invierno 2026 nos invita a bajar el volumen y subir la sofisticación. El estilo clásico vuelve a ganar la partida, demostrando que, a veces, menos es mucho más.