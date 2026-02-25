“Sabemos que es un juego”: la madre de Danelik Star rompió el silencio tras su entrada a Gran Hermano

Danelik Star construyó una sólida carrera como influencer en Tucumán, ganando una vasta audiencia gracias a su carisma y autenticidad. Su contenido, que abarcó desde desafíos virales hasta reflexiones personales, la posicionó como una de las figuras más reconocidas en el ámbito digital de la provincia. Este ascenso, según relató su madre, no fue casualidad, sino el resultado de años de dedicación y una conexión genuina con sus seguidores. La joven siempre mostró una personalidad extrovertida y una gran capacidad para comunicar, cualidades que, a juicio de su madre, serán fundamentales en su desempeño dentro de la casa más famosa del país.