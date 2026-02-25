“Sabemos que es un juego”: la madre de Danelik Star rompió el silencio tras su entrada a Gran Hermano
La madre de Danelik Star, la reconocida influencer tucumana, compartió sus primeras impresiones y sentimientos en una entrevista exclusiva con LG Play, luego de que su hija ingresara a la casa de Gran Hermano. La familia vive con emoción este nuevo capítulo en la vida de la joven, expectante por su desempeño.
La entrada de Danelik Star, la popular influencer tucumana, a la casa de Gran Hermano generó un gran revuelo, y en medio de la expectativa, su madre ofreció sus primeras declaraciones en una entrevista exclusiva con LG Play. Desde Tucumán, la mamá de la joven compartió sus sentimientos y reflexiones sobre este importante paso en la vida de su hija, un acontecimiento que captó la atención de miles de seguidores y medios de comunicación.
Según informó LG Play, la entrevista se realizó en vivo desde la provincia, donde la familia de Danelik Star sigue de cerca cada movimiento de la participante. La madre de la influencer expresó un profundo orgullo por el camino que su hija forjó en el mundo digital, un sentimiento que, según declaró a LG Play, se intensificó con su reciente ingreso al popular reality show.
Danelik Star construyó una sólida carrera como influencer en Tucumán, ganando una vasta audiencia gracias a su carisma y autenticidad. Su contenido, que abarcó desde desafíos virales hasta reflexiones personales, la posicionó como una de las figuras más reconocidas en el ámbito digital de la provincia. Este ascenso, según relató su madre, no fue casualidad, sino el resultado de años de dedicación y una conexión genuina con sus seguidores. La joven siempre mostró una personalidad extrovertida y una gran capacidad para comunicar, cualidades que, a juicio de su madre, serán fundamentales en su desempeño dentro de la casa más famosa del país.
El ingreso a Gran Hermano representó un salto significativo en la trayectoria de Danelik. La madre de la influencer detalló que la decisión de participar en el programa fue meditada y contó con el apoyo incondicional de toda la familia. “Ella siempre fue muy decidida y soñadora”, afirmó la madre. La familia comprendió que esta oportunidad podría abrirle puertas a nivel nacional y consolidar aún más su presencia en el mundo del espectáculo y el entretenimiento.
“Sabemos que es un juego"
La dinámica de Gran Hermano, con su aislamiento y la constante exposición mediática, presenta desafíos únicos. La madre de Danelik Star se mostró consciente de las complejidades del formato, pero confió plenamente en la fortaleza y madurez de su hija. “Sabemos que es un juego difícil, pero ella tiene la personalidad para afrontarlo”, aseguró a LG Play, haciendo hincapié en la resiliencia que Danelik demostró a lo largo de su vida. La familia, desde afuera, se comprometió a brindarle todo el apoyo necesario y a ser su pilar fundamental en este proceso.
La entrevista también abordó las expectativas de la familia respecto al futuro de Danelik dentro del programa. Si bien no se aventuraron a predecir resultados, la madre de la influencer manifestó su deseo de que su hija disfrute la experiencia al máximo, que aprenda y que, sobre todo, sea ella misma. “Lo más importante es que sea feliz y que muestre su esencia”, expresó, reflejando el amor y la preocupación de una madre.