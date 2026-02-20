Secciones
EspectáculosFamosos

El síntoma silencioso de la ELA que tuvo Eric Dane antes de recibir su diagnóstico

La muerte de Eric Dane a los 53 años volvió a poner el foco en la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y en las señales tempranas que pueden anticipar su aparición.

Eric Dane confirmó que tiene ELA Eric Dane confirmó que tiene ELA Gente
Por Mercedes Mosca Hace 30 Min

La muerte de Eric Dane, a los 53 años, sacudió al mundo del entretenimiento este jueves tras una breve pero devastadora batalla contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), la enfermedad neurodegenerativa que él mismo había dado a conocer hace menos de un año. ¿Qué señal silenciosa fue el primer aviso de un mal que nadie esperaba? 

Las últimas declararciones de Eric Dane antes de morir y el sueño que no pudo cumplir

Las últimas declararciones de Eric Dane antes de morir y el sueño que no pudo cumplir

Meses antes de confirmar su diagnóstico, Dane comenzó a experimentar algo que muchos quizá habrían desestimado como cansancio o estrés, una señal temprana que en retrospectiva encendió las alarmas. Lo que al principio parecía una molestia pasajera terminó siendo el preludio de un enemigo implacable que cambiaría su vida por completo. El recorrido desde ese primer indicio hasta su fallecimiento pone de relieve la complejidad de la ELA y deja volando la pregunta: ¿qué pistas se pueden pasar por alto antes de que sea demasiado tarde? 

El síntoma clave de la ELA que tuvo Eric Dane antes de recibir su devastador diagnóstico

Dane había revelado su diagnóstico en abril de 2025, apenas 10 meses antes de su muerte. La familia también destacó que, lejos de rendirse, Eric utilizó su diagnóstico para convertirse en un ferviente defensor de la investigación y la concienciación. Luchó hasta el final de sus días, según revelaron sus allegados. 

En diversas entrevistas, el actor contó que sus primeros síntomas de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) comenzaron hace más de un año con una debilidad notable en su mano derecha. Inicialmente pensó que era fatiga por enviar demasiados mensajes de texto, pero la enfermedad progresó rápidamente, causándole una pérdida total de movilidad en el brazo derecho y debilidad en el izquierdo.

En diciembre del 2025, Dane se sinceró y dijo que hasta ese momento solo conservaba movilidad total en uno de sus brazos, elemento que impactó severamente su rutina y sus proyectos. También enfatizó que, aunque al principio supuso que caería en una profunda tristeza, se sorprendió al descubrir que su actitud no respondió al estándar que imaginaba para sí mismo.

¿Qué es el ELA? La enfermedad neurodegenerativa que enfrentó Eric Dane

Para entender el impacto de la tragedia, es necesario profundizar en la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), también llamada enfermedad de Lou Gehrig. Esta es una afección neurodegenerativa progresiva que ataca las células nerviosas del cerebro y la médula espinal.

- Pérdida de control muscular: las neuronas motoras se desgastan o mueren y ya no pueden enviar mensajes a los músculos. Esto provoca que, con el tiempo, los músculos se debiliten y se atrofien.

- Afectación total: a medida que la enfermedad avanza, el paciente pierde la capacidad de caminar, hablar, tragar y, eventualmente, respirar por sí mismo.

- Sin cura actual: aunque la ciencia ha avanzado, la ELA sigue siendo una enfermedad terminal. Sin embargo, el caso de Dane resalta la importancia de la detección temprana y el apoyo a la investigación, áreas en las que el actor trabajó incansablemente durante sus últimos 10 meses de vida.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Las últimas declararciones de Eric Dane antes de morir y el sueño que no pudo cumplir

Las últimas declararciones de Eric Dane antes de morir y el sueño que no pudo cumplir

Murió Eric Dane, estrella de Grey’s Anatomy y Euphoria, tras luchar contra una enfermedad devastadora

Murió Eric Dane, estrella de Grey’s Anatomy y Euphoria, tras luchar contra una enfermedad devastadora

Lo más popular
Mirá cómo votaron los diputados tucumanos el proyecto de reforma laboral
1

Mirá cómo votaron los diputados tucumanos el proyecto de reforma laboral

Reforma laboral: con modificaciones, Diputados votó a favor y el proyecto vuelve al Senado
2

Reforma laboral: con modificaciones, Diputados votó a favor y el proyecto vuelve al Senado

Una defensora prepara una denuncia contra Patricio Ledezma, el joven agredido en Tafí del Valle
3

Una defensora prepara una denuncia contra Patricio Ledezma, el joven agredido en Tafí del Valle

Sí, tus hijos miran porno y este es el efecto que causa en sus cerebros
4

Sí, tus hijos miran porno y este es el efecto que causa en sus cerebros

Seis gobernadores ayudaron para que La Libertad Avanza logre avanzar con la ley de reforma laboral
5

Seis gobernadores ayudaron para que La Libertad Avanza logre avanzar con la ley de reforma laboral

Murió Eric Dane, estrella de Grey’s Anatomy y Euphoria, tras luchar contra una enfermedad devastadora
6

Murió Eric Dane, estrella de Grey’s Anatomy y Euphoria, tras luchar contra una enfermedad devastadora

Más Noticias
Las últimas declararciones de Eric Dane antes de morir y el sueño que no pudo cumplir

Las últimas declararciones de Eric Dane antes de morir y el sueño que no pudo cumplir

Mirá cómo votaron los diputados tucumanos el proyecto de reforma laboral

Mirá cómo votaron los diputados tucumanos el proyecto de reforma laboral

Murió Eric Dane, estrella de Grey’s Anatomy y Euphoria, tras luchar contra una enfermedad devastadora

Murió Eric Dane, estrella de Grey’s Anatomy y Euphoria, tras luchar contra una enfermedad devastadora

Therian, género y cultura digital: la era donde todo convive en el mismo plano

Therian, género y cultura digital: la era donde todo convive en el mismo plano

Cierra Fate y más de 900 trabajadores quedan afectados: “De esenciales pasamos a ser descartables”

Cierra Fate y más de 900 trabajadores quedan afectados: “De esenciales pasamos a ser descartables”

Vuelven las tormentas eléctricas y las máximas de 40° a dos sectores del país: hay alerta amarilla en seis provincias

Vuelven las tormentas eléctricas y las máximas de 40° a dos sectores del país: hay alerta amarilla en seis provincias

La carne sube otra vez en Tucumán y el asado se convierte cada vez más en un gusto selectivo

La carne sube otra vez en Tucumán y el asado se convierte cada vez más en un gusto selectivo

El rincón secreto de Robert Duvall en el Norte Argentino: así es la estancia que compartió con su esposa salteña y hoy es un hotel de lujo

El rincón secreto de Robert Duvall en el Norte Argentino: así es la estancia que compartió con su esposa salteña y hoy es un hotel de lujo

Comentarios