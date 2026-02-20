El síntoma silencioso de la ELA que tuvo Eric Dane antes de recibir su diagnóstico

Meses antes de confirmar su diagnóstico, Dane comenzó a experimentar algo que muchos quizá habrían desestimado como cansancio o estrés, una señal temprana que en retrospectiva encendió las alarmas. Lo que al principio parecía una molestia pasajera terminó siendo el preludio de un enemigo implacable que cambiaría su vida por completo. El recorrido desde ese primer indicio hasta su fallecimiento pone de relieve la complejidad de la ELA y deja volando la pregunta: ¿qué pistas se pueden pasar por alto antes de que sea demasiado tarde?