Secciones
EspectáculosFamosos

Así fue la última aparición pública de Eric Dane antes de su muerte por ELA

El actor caminó por la alfombra roja en Los Ángeles tras haber hecho público su diagnóstico, en una imagen que hoy cobra un significado especial y marca su despedida ante las cámaras.

La última aparición pública de Eric Dane fue dos meses después de conocer su diagnóstco La última aparición pública de Eric Dane fue dos meses después de conocer su diagnóstco
Por Mercedes Mosca Hace 17 Min

La despedida pública de Eric Dane, el carismático intérprete recordado por su papel en Grey’s Anatomy y Euphoria, tuvo lugar apenas meses antes de su fallecimiento a los 53 años, tras una batalla contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) que conmovió a la industria del entretenimiento. 

En junio de 2025, el actor protagonizó su última aparición sobre una alfombra roja en Los Ángeles, una noche que sería, sin saberlo, su despedida del público, caminando de la mano junto a la cineasta Janell Shirtcliff en el estreno de la serie Countdown, apenas dos meses después de hacer público su diagnóstico. 

El síntoma silencioso de la ELA que tuvo Eric Dane antes de recibir su diagnóstico

El síntoma silencioso de la ELA que tuvo Eric Dane antes de recibir su diagnóstico

Fue la primera vez desde que anunció su enfermedad que Dane posó en un evento de este tipo, un gesto que combinó la vulnerabilidad de su situación con una voluntad de seguir mostrando su presencia y afecto por su trabajo y por quienes lo rodeaban. Aquella imagen, capturada por las cámaras en medio de sonrisas y miradas cómplices, contrasta con el silencioso y progresivo avance de una enfermedad que, en menos de un año, terminó arrebatándole la vida y dejó una marca indeleble en su legado. 

Eric Dane murió a las 53 años: el actor tenía ELA Eric Dane murió a las 53 años: el actor tenía ELA Hola

Eric Dane y su lucha contra la ELA: cómo enfrentó la enfermedad hasta su muerte a los 53 años

La batalla de Eric Dane contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) fue breve, pero profundamente dolorosa y marcada por la valentía con la que decidió enfrentar el deterioro progresivo de su salud. El actor hizo público su diagnóstico en abril de 2025, cuando ya comenzaba a experimentar los primeros signos de la enfermedad, entre ellos la pérdida de movilidad en su brazo derecho, un síntoma que él mismo describió como inquietante y difícil de aceptar. Desde ese momento, su vida cambió de forma irreversible, obligándolo a reducir su actividad profesional y a priorizar su bienestar físico y emocional.

A pesar del avance de la enfermedad, Dane intentó mantenerse activo y cerca de sus afectos. Continuó participando en proyectos vinculados a la actuación y se mostró en público en contadas ocasiones, decidido a no desaparecer de la escena que lo había convertido en una figura reconocida gracias a producciones como Grey’s Anatomy y Euphoria. Sin embargo, con el paso de los meses, la ELA avanzó de manera implacable. El actor fue hospitalizado en varias oportunidades y comenzó a enfrentar nuevas limitaciones físicas, lo que lo obligó a asumir una realidad cada vez más compleja.

En paralelo, también tomó decisiones personales orientadas a proteger a su familia. Su esposa, Rebecca Gayheart, retiró el pedido de divorcio que habían iniciado años antes, con el objetivo de mantener el vínculo legal y facilitar cuestiones patrimoniales y familiares. Este gesto reflejó el acompañamiento cercano que recibió durante su enfermedad, en una etapa marcada por la fragilidad, pero también por la contención.

Durante ese último año, Dane habló abiertamente sobre sus miedos y sus deseos más íntimos. Expresó su voluntad de pasar tiempo con sus hijas, mantenerse presente en sus vidas y seguir trabajando mientras su cuerpo se lo permitiera. Su fallecimiento, en febrero de 2026, a los 53 años, puso fin a una lucha silenciosa que visibilizó el impacto devastador de la ELA, pero también dejó el recuerdo de un hombre que enfrentó la adversidad con dignidad y determinación.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El síntoma silencioso de la ELA que tuvo Eric Dane antes de recibir su diagnóstico

El síntoma silencioso de la ELA que tuvo Eric Dane antes de recibir su diagnóstico

Las últimas declararciones de Eric Dane antes de morir y el sueño que no pudo cumplir

Las últimas declararciones de Eric Dane antes de morir y el sueño que no pudo cumplir

Murió Eric Dane, estrella de Grey’s Anatomy y Euphoria, tras luchar contra una enfermedad devastadora

Murió Eric Dane, estrella de Grey’s Anatomy y Euphoria, tras luchar contra una enfermedad devastadora

Lo más popular
Mirá cómo votaron los diputados tucumanos el proyecto de reforma laboral
1

Mirá cómo votaron los diputados tucumanos el proyecto de reforma laboral

Reforma laboral: con modificaciones, Diputados votó a favor y el proyecto vuelve al Senado
2

Reforma laboral: con modificaciones, Diputados votó a favor y el proyecto vuelve al Senado

Una defensora prepara una denuncia contra Patricio Ledezma, el joven agredido en Tafí del Valle
3

Una defensora prepara una denuncia contra Patricio Ledezma, el joven agredido en Tafí del Valle

Seis gobernadores ayudaron para que La Libertad Avanza logre avanzar con la ley de reforma laboral
4

Seis gobernadores ayudaron para que La Libertad Avanza logre avanzar con la ley de reforma laboral

Sí, tus hijos miran porno y este es el efecto que causa en sus cerebros
5

Sí, tus hijos miran porno y este es el efecto que causa en sus cerebros

Murió Eric Dane, estrella de Grey’s Anatomy y Euphoria, tras luchar contra una enfermedad devastadora
6

Murió Eric Dane, estrella de Grey’s Anatomy y Euphoria, tras luchar contra una enfermedad devastadora

Más Noticias
Cáncer de colon: el síntoma clave que permite detectarlo a tiempo

Cáncer de colon: el síntoma clave que permite detectarlo a tiempo

Hay alerta por tormentas eléctricas en 11 provincias: cómo estará el clima el fin de semana

Hay alerta por tormentas eléctricas en 11 provincias: cómo estará el clima el fin de semana

Las últimas declararciones de Eric Dane antes de morir y el sueño que no pudo cumplir

Las últimas declararciones de Eric Dane antes de morir y el sueño que no pudo cumplir

Horóscopo chino: cómo impactará la intensidad del Caballo de Fuego en cada signo, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: cómo impactará la intensidad del Caballo de Fuego en cada signo, según Ludovica Squirru

Mirá cómo votaron los diputados tucumanos el proyecto de reforma laboral

Mirá cómo votaron los diputados tucumanos el proyecto de reforma laboral

Murió Eric Dane, estrella de Grey’s Anatomy y Euphoria, tras luchar contra una enfermedad devastadora

Murió Eric Dane, estrella de Grey’s Anatomy y Euphoria, tras luchar contra una enfermedad devastadora

Therian, género y cultura digital: la era donde todo convive en el mismo plano

Therian, género y cultura digital: la era donde todo convive en el mismo plano

Cierra Fate y más de 900 trabajadores quedan afectados: “De esenciales pasamos a ser descartables”

Cierra Fate y más de 900 trabajadores quedan afectados: “De esenciales pasamos a ser descartables”

Comentarios