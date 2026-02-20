Así fue la última aparición pública de Eric Dane antes de su muerte por ELA

La batalla de Eric Dane contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) fue breve, pero profundamente dolorosa y marcada por la valentía con la que decidió enfrentar el deterioro progresivo de su salud. El actor hizo público su diagnóstico en abril de 2025, cuando ya comenzaba a experimentar los primeros signos de la enfermedad, entre ellos la pérdida de movilidad en su brazo derecho, un síntoma que él mismo describió como inquietante y difícil de aceptar. Desde ese momento, su vida cambió de forma irreversible, obligándolo a reducir su actividad profesional y a priorizar su bienestar físico y emocional.