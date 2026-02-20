Así fue la última aparición pública de Eric Dane antes de su muerte por ELA

La despedida pública de Eric Dane, el carismático intérprete recordado por su papel en Grey’s Anatomy y Euphoria, tuvo lugar apenas meses antes de su fallecimiento a los 53 años, tras una batalla contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) que conmovió a la industria del entretenimiento.
En junio de 2025, el actor protagonizó su última aparición sobre una alfombra roja en Los Ángeles, una noche que sería, sin saberlo, su despedida del público, caminando de la mano junto a la cineasta Janell Shirtcliff en el estreno de la serie Countdown, apenas dos meses después de hacer público su diagnóstico.
Fue la primera vez desde que anunció su enfermedad que Dane posó en un evento de este tipo, un gesto que combinó la vulnerabilidad de su situación con una voluntad de seguir mostrando su presencia y afecto por su trabajo y por quienes lo rodeaban. Aquella imagen, capturada por las cámaras en medio de sonrisas y miradas cómplices, contrasta con el silencioso y progresivo avance de una enfermedad que, en menos de un año, terminó arrebatándole la vida y dejó una marca indeleble en su legado.
Eric Dane y su lucha contra la ELA: cómo enfrentó la enfermedad hasta su muerte a los 53 años
La batalla de Eric Dane contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) fue breve, pero profundamente dolorosa y marcada por la valentía con la que decidió enfrentar el deterioro progresivo de su salud. El actor hizo público su diagnóstico en abril de 2025, cuando ya comenzaba a experimentar los primeros signos de la enfermedad, entre ellos la pérdida de movilidad en su brazo derecho, un síntoma que él mismo describió como inquietante y difícil de aceptar. Desde ese momento, su vida cambió de forma irreversible, obligándolo a reducir su actividad profesional y a priorizar su bienestar físico y emocional.
A pesar del avance de la enfermedad, Dane intentó mantenerse activo y cerca de sus afectos. Continuó participando en proyectos vinculados a la actuación y se mostró en público en contadas ocasiones, decidido a no desaparecer de la escena que lo había convertido en una figura reconocida gracias a producciones como Grey’s Anatomy y Euphoria. Sin embargo, con el paso de los meses, la ELA avanzó de manera implacable. El actor fue hospitalizado en varias oportunidades y comenzó a enfrentar nuevas limitaciones físicas, lo que lo obligó a asumir una realidad cada vez más compleja.
En paralelo, también tomó decisiones personales orientadas a proteger a su familia. Su esposa, Rebecca Gayheart, retiró el pedido de divorcio que habían iniciado años antes, con el objetivo de mantener el vínculo legal y facilitar cuestiones patrimoniales y familiares. Este gesto reflejó el acompañamiento cercano que recibió durante su enfermedad, en una etapa marcada por la fragilidad, pero también por la contención.
Durante ese último año, Dane habló abiertamente sobre sus miedos y sus deseos más íntimos. Expresó su voluntad de pasar tiempo con sus hijas, mantenerse presente en sus vidas y seguir trabajando mientras su cuerpo se lo permitiera. Su fallecimiento, en febrero de 2026, a los 53 años, puso fin a una lucha silenciosa que visibilizó el impacto devastador de la ELA, pero también dejó el recuerdo de un hombre que enfrentó la adversidad con dignidad y determinación.