Así es el moderno cuarto de juegos que La Joaqui diseñó para sus hijas

Estética industrial y calma visual

A diferencia de los cuartos infantiles sobrecargados, el espacio elegido por la cantante apuesta por una base de hormigón visto y suelos claros. Esta estructura neutra no es casual; funciona como un lienzo en blanco que permite que las verdaderas protagonistas sean las obras de las niñas. En este entorno, las mascotas de la familia suelen ser los únicos testigos de las tardes de pinceles y acuarelas.