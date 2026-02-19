Secciones
EspectáculosFamosos

Así es el moderno cuarto de juegos que La Joaqui diseñó para sus hijas

Entre paredes de hormigón visto, espejos de estilo clásico y atriles de madera, la artista diseñó un cuarto de arte que es tendencia y busca potenciar la libertad creativa de las más pequeñas.

Así es el moderno cuarto de juegos que La Joaqui diseñó para sus hijas Así es el moderno cuarto de juegos que La Joaqui diseñó para sus hijas
Hace 2 Hs

Cuando las luces de los escenarios se apagan, La Joaqui encuentra su mejor versión en la intimidad de su hogar. Lejos del ruidoso mundo del RKT, la artista diseñó un santuario de expresión pura para sus hijas: un cuarto de arte donde el minimalismo moderno y la explosión de colores infantiles conviven en un equilibrio perfecto.

Estética industrial y calma visual

A diferencia de los cuartos infantiles sobrecargados, el espacio elegido por la cantante apuesta por una base de hormigón visto y suelos claros. Esta estructura neutra no es casual; funciona como un lienzo en blanco que permite que las verdaderas protagonistas sean las obras de las niñas. En este entorno, las mascotas de la familia suelen ser los únicos testigos de las tardes de pinceles y acuarelas.

Así es el moderno cuarto de juegos que La Joaqui diseñó para sus hijas

El espejo gigante: mucho más que un detalle deco

El elemento que domina la escena es un espejo de estilo clásico con marco blanco, apoyado estratégicamente contra la pared. Más allá de ampliar visualmente el ambiente, este objeto fomenta la autopercepción de las pequeñas mientras crean.

Frente a él, el "set de trabajo" se completa con:

Atriles de madera a medida: caballetes infantiles que les brindan autonomía total para pintar.

Así es el moderno cuarto de juegos que La Joaqui diseñó para sus hijas

Mobiliario funcional: una mesa redonda y sillas pequeñas donde nacen las primeras narrativas y trazos libres.

La mansión de juegos: una casa de muñecas blanca de gran escala que complementa el rincón, invitando a la creación de historias y personajes.

Fomentar la sensibilidad desde la cuna

En el cuarto de arte de las hijas de La Joaqui, el error no existe. Los cuadros apoyados en los atriles muestran trazos vibrantes y espontáneos, reflejando una filosofía de crianza que prioriza el proceso creativo por sobre el resultado final. Todo está al alcance de sus manos, promoviendo una libertad que convierte el juego en un aprendizaje natural.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Así fue el primer show de Bad Bunny en River Plate: invitados sorpresa, euforia y tributo a Soda Stereo

Así fue el primer show de Bad Bunny en River Plate: invitados sorpresa, euforia y tributo a Soda Stereo

Flor de la V festejó el primer cumpleaños de su nieto: así fue la celebración

Flor de la V festejó el primer cumpleaños de su nieto: así fue la celebración

“La Mosca” en la casita: Guillermo Novellis contó cómo recibió la invitación de Bad Bunny

“La Mosca” en la casita: Guillermo Novellis contó cómo recibió la invitación de Bad Bunny

Sinceridad a pleno: María Becerra contó que se puso “borrachísima” tras el show de Bad Bunny

Sinceridad a pleno: María Becerra contó que se puso “borrachísima” tras el show de Bad Bunny

Esteban Lamothe y Débora Nishimoto se fueron de vacaciones a Francia: románticas fotos en la Costa Azul

Esteban Lamothe y Débora Nishimoto se fueron de vacaciones a Francia: románticas fotos en la Costa Azul

Lo más popular
Paro general de la CGT: uno por uno, los servicios que se verán afectados en Tucumán
1

Paro general de la CGT: uno por uno, los servicios que se verán afectados en Tucumán

Therian, género y cultura digital: la era donde todo convive en el mismo plano
2

Therian, género y cultura digital: la era donde todo convive en el mismo plano

Paro de la CGT: sin colectivos, pese a la amenaza del Gobierno a los sindicatos
3

Paro de la CGT: sin colectivos, pese a la amenaza del Gobierno a los sindicatos

El mercado tucumano se llenó de incertidumbre por el cierre de Fate
4

El mercado tucumano se llenó de incertidumbre por el cierre de Fate

Ataque en Tafí del Valle: “La acusación de la fiscalía no representa lo que realmente sucedió esa madrugada”
5

Ataque en Tafí del Valle: “La acusación de la fiscalía no representa lo que realmente sucedió esa madrugada”

Paro de la CGT en Tucumán: dos líneas desafían la medida y circulan bajo un clima de tensión
6

Paro de la CGT en Tucumán: dos líneas desafían la medida y circulan bajo un clima de tensión

Más Noticias
Detuvieron al príncipe Andrés en Reino Unido por su vínculo con Jeffrey Epstein

Detuvieron al príncipe Andrés en Reino Unido por su vínculo con Jeffrey Epstein

¿Qué pasará con los taxis durante el paro general?

¿Qué pasará con los taxis durante el paro general?

¿Cuántos abdominales diarios ayudan a bajar la panza?

¿Cuántos abdominales diarios ayudan a bajar la panza?

Hay alerta roja por calor extremo y naranja por tormentas: ¿en qué zonas soportarán máximas de 40°?

Hay alerta roja por calor extremo y naranja por tormentas: ¿en qué zonas soportarán máximas de 40°?

Therian, género y cultura digital: la era donde todo convive en el mismo plano

Therian, género y cultura digital: la era donde todo convive en el mismo plano

Cierra Fate y más de 900 trabajadores quedan afectados: “De esenciales pasamos a ser descartables”

Cierra Fate y más de 900 trabajadores quedan afectados: “De esenciales pasamos a ser descartables”

El rincón secreto de Robert Duvall en el Norte Argentino: así es la estancia que compartió con su esposa salteña y hoy es un hotel de lujo

El rincón secreto de Robert Duvall en el Norte Argentino: así es la estancia que compartió con su esposa salteña y hoy es un hotel de lujo

¿Qué es el corazón rosa que encontró la NASA en Argentina y en qué provincia está?

¿Qué es el corazón rosa que encontró la NASA en Argentina y en qué provincia está?

Comentarios