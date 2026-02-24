Quién es Danelik Star, la influencer tucumana que entró a Gran Humano

Con globos rosados, carteles y frente a las pantallas, la familia de Danelik Galazán siguió el ingreso de la influencer a Gran Hermano Generación Dorada. Aunque durante años la joven tucumana intentó ingresar al reality show, recién para esta edición especial quedó seleccionada y se convirtió en una de las 18 participantes en entrar en la primera gala. Se espera que este martes ingresen al menos 12 jugadores más.
“Hago contenido de humor, me gusta hacer reír a la gente, ayudar también en algunas situaciones incómodas”, dijo Danelik para presentarse. Y así es, porque su figura creció en las redes sociales, donde acumula millones de seguidores. En Instagram, por ejemplo, el contador asciende a más de 930.000. Pero su verdadero éxito está en TikTok, donde tiene más de 5.000.000 de seguidores.
Danelik, la polémica influencer tucumana de “Gran Hermano”
Danelik tiene 25 años y es de Juan Bautista Alberdi, una ciudad al sur de Tucumán con más de 18.000 habitantes. Empezó su carrera en redes sociales poco más de cinco años atrás y en sus inicios se caracterizó por las polémicas que generaba su figura y por las constantes peleas en las que se involucraba con otros influencers e incluso con sus propios seguidores.
Hace unos años, Danelik se enfocó en un perfil más centrado y bajó su nivel de involucramiento en los intercambios polémicos de los que participaba. En 2024 lanzó su carrera musical. Incluso tiene cuatro singles en su perfil de Spotify: “Sextetic” y “Perreo Loki”, lanzadas en 2024, y “Otra Vez” y “SUPERPODEROSAS”, de 2025; todas con un estilo que mezcla el reggaetón con el pop y algo de techno.
En su ingreso a Gran Hermano, aseguró que pelearía por todo, pero su verdadero objetivo es continuar con su carrera musical y darse a conocer en otro plano. Pero el perfil más explosivo de Danelik sigue pesando sobre ella. En su presentación dijo que quien la busca la encuentra, y que eso hace salir su lado más “tucumano”, con los insultos e improperios más característicos de la provincia. Pertenece a la comunidad LGBT+ como chica trans y también milita los derechos de las personas transexuales.
Hoy se dedica a compartir contenido como coreografías, experiencias personales, reseñas de productos y videos estilo lifestyle. También muestra a su familia y sus amigos más íntimos. Desde que empezó a mostrarse en público, evidenció su progreso en cuanto a sus condiciones de vida, algo que fue muy celebrado por sus seguidores.