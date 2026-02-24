Quién es Danelik Star, la influencer tucumana que entró a Gran Humano

En su ingreso a Gran Hermano, aseguró que pelearía por todo, pero su verdadero objetivo es continuar con su carrera musical y darse a conocer en otro plano. Pero el perfil más explosivo de Danelik sigue pesando sobre ella. En su presentación dijo que quien la busca la encuentra, y que eso hace salir su lado más “tucumano”, con los insultos e improperios más característicos de la provincia. Pertenece a la comunidad LGBT+ como chica trans y también milita los derechos de las personas transexuales.