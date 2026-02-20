Las últimas declararciones de Eric Dane antes de morir y el sueño que no pudo cumplir

En diciembre de 2025 comunicó que lanzaría en 2026 sus memorias, Book of Days: A Memoir in Moments. En un mensaje difundido por la editorial The Open Field, señaló que su intención era dejar testimonio de los días que lo marcaron y transmitir el valor de vivir con pasión. Añadió que, si su historia servía para que otros hallaran sentido en sus propias experiencias, entonces habría valido la pena narrarla, dejando en claro su voluntad de convertir su lucha en una guía para los demás.