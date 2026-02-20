Las últimas declararciones de Eric Dane antes de morir y el sueño que no pudo cumplir

Eric Dane, estrella de Grey’s Anatomy y Euphoria, murió este jueves19 de febrero a los 53 años. El actor había sido diagnosticado diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa que enfrentó durante el último año. Su familia confirmó la triste noticia en un comunicado publicado en la revista People.
“Con gran pesar, les informamos que Eric Dane falleció el jueves por la tarde tras una valiente batalla contra la ELA”, expresaron sus seres queridos. El mensaje detalló que el actor pasó sus últimos días “rodeado de queridos amigos, su devota esposa y sus dos hijas, Billie y Georgia, quienes eran centro de su vida”.
¿Cuáles fueron las últimas declararciones de Eric Dane antes de morir?
Erica Dane murió casi un año después de revelar públicamente su enfermedad, en abril de 2025. En el tiempo previo, el actor había compartido reflexiones conmovedoras que expusieron su lado más vulnerable, pero también su fortaleza y su amor por la vida, incluso frente a un cuadro irreversible.
En diciembre de 2025 comunicó que lanzaría en 2026 sus memorias, Book of Days: A Memoir in Moments. En un mensaje difundido por la editorial The Open Field, señaló que su intención era dejar testimonio de los días que lo marcaron y transmitir el valor de vivir con pasión. Añadió que, si su historia servía para que otros hallaran sentido en sus propias experiencias, entonces habría valido la pena narrarla, dejando en claro su voluntad de convertir su lucha en una guía para los demás.
Previamente, en octubre de 2025, en diálogo con The Washington Post, detalló por qué estuvo ausente en la ceremonia de los premios Emmy, donde debía presentar un reconocimiento junto a Jesse Williams, su colega de Grey’s Anatomy.
"La esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad terrible... Así que estuve en el hospital durante la ceremonia de entrega de los Emmy, con puntos de sutura en la cabeza”. La frustración y la tristeza eran palpables en sus palabras: “Perdí una oportunidad que esperaba con muchas ansias. Estaba muy disgustado, pero no podía hacer nada al respecto”, había revelado.
El sueño que Erica Dane no pudo cumplir
En su última aparición pública, el actor había asegurado que su mayor motivación era poder ver crecer a sus hijas: “Quiero verlas graduarse en la universidad, casarse, quizá tener nietos. Voy a pelear hasta el último aliento”. Fue un sueño que no pudo cumplir, sin embargo ellas lo acompañaron hasta el final, al igual que su ex esposa, la actriz Rebecca Gayheart.
El actor contrajo matrimonio con la actriz Rebecca Gayheart el 29 de octubre de 2004 en Las Vegas, y juntos fueron padres de dos hijas, Billie y Georgia. Aunque en 2018 atravesaron una crisis que los llevó a iniciar el divorcio, en marzo de 2025 ella retiró la demanda poco antes de que él hiciera público su diagnóstico de ELA.
La decisión apuntó a conservar el vínculo legal para simplificar los trámites sucesorios y resguardar la situación económica tanto de sus hijas como de su esposa. De ese modo, como viuda, Gayheart heredaría los bienes gananciales —la llamada “propiedad común”— con beneficios fiscales, mientras que las niñas quedarían como principales herederas.
Su fortuna se estimaba en alrededor de 7 millones de dólares (unos 6 millones de euros), producto de su trayectoria en producciones como Grey’s Anatomy, Euphoria y The Last Ship, además de filmes como Marley & Me, Valentine's Day y X-Men: The Last Stand.