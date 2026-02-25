Tres provincias están bajo alerta amarilla: ¿cuándo llegará la tormenta?

Mientras que la jornada parece dar tregua respecto a las condiciones climáticas adversas, el día de mañana promete no seguir la misma línea. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que este jueves tres provincias se enfrentarán a temporales de nivel amarillo, capaces de causar daños e interrumpir las actividades cotidianas.
La entidad climática elevó las alertas para este jueves. En su parte diario, señaló que una jurisdicción del norte y dos del centro del país se enfrentarán a tormentas severas, acompañadas de caída de agua intensa, ráfagas y posible granizo. Algunos distritos deberán preparar un plan de contingencia para la tarde, mientras que otros tendrán que hacerlo por la noche.
Alerta amarilla en tres provincias
El aviso por fenómenos meteorológicos alcanza a la parte centro y este de Salta, principalmente a Anta, Gral. Güemes, La Candelaria, Metán y Rosario de la Frontera, donde el frente se instalará al cierre del día. En el oeste de Córdoba, en las localidades de Juárez Celman y la zona baja de Río Cuarto, así como en el este de San Luis —la zona baja de Coronel Pringles y de General Pedernera—, el mal tiempo se espera para la tarde.
La advertencia se extiende a todas estas localidades. Según el SMN, “el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por precipitaciones abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y principalmente ráfagas intensas que podrían llegar a los 70 km/h. Se prevén valores acumulados entre 15 y 30 mm, que pueden ser superados de manera puntual”. En el caso de San Luis, los vientos podrán rondar los 80 km/h y las marcas de agua, valores entre 20 y 40 mm. En las áreas cordilleranas, en los niveles más altos, el agua puede caer mayormente en forma de granizo y/o nieve.
Ante estos eventos severos, el SMN propone medidas para resguardarse:
1. Evitá salir.
2. No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
3. Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
4. Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
5. Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
6. Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
El informe del SMN para este miércoles
La jornada de este miércoles está exenta de alertas en todo el país. El organismo anunció, en el caso de Tucumán, que las temperaturas alcanzarán los 29°C mientras que el cielo se mantendrá parcialmente nublado en el transcurso del día. Para la noche se esperan chaparrones y un alivio en el termómetro, marcando los 24°C.