Tres provincias están bajo alerta amarilla: ¿cuándo llegará la tormenta?

La advertencia se extiende a todas estas localidades. Según el SMN, “el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por precipitaciones abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y principalmente ráfagas intensas que podrían llegar a los 70 km/h. Se prevén valores acumulados entre 15 y 30 mm, que pueden ser superados de manera puntual”. En el caso de San Luis, los vientos podrán rondar los 80 km/h y las marcas de agua, valores entre 20 y 40 mm. En las áreas cordilleranas, en los niveles más altos, el agua puede caer mayormente en forma de granizo y/o nieve.