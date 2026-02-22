Medio país está en alerta por tormentas eléctricas: caída de granizo y fuertes vientos en 12 provincias

Para este domingo 22 de febrero, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas y advirtió que la medida afecta a 12 provincias. Desde el organismo, dependiente del Ministerio de Defensa, precisaron que esta advertencia corresponde a “fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”.
Por otro lado, para este domingo el organismo nacional mantiene sus alertas por temperaturas extremas en distintas zonas del país, con niveles amarillo y naranja que afectan a sectores de Misiones, Chubut y Santa Cruz. Se trata de un nuevo episodio de calor intenso que se suma a los registrados durante los primeros días de febrero y que vuelve a poner el foco en la prevención sanitaria.
De acuerdo con el sistema de advertencias del organismo, el alerta amarillo continúa vigente en áreas de Misiones, mientras que en regiones de Chubut y Santa Cruz la situación escala a alerta naranja por la combinación de temperaturas máximas y mínimas elevadas durante varias jornadas consecutivas.
¿Qué provincias están bajo alerta amarilla por tormentas?
El aviso rige para el oeste de la provincia de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Salta, San Luis, Santiago del Estero y Tucumán. Estas áreas serán afectadas por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas fuertes o localmente severas, con acumulados previstos de entre 40 y 70 milímetros, que también podrían superarse en forma puntual.
Estos fenómenos estarán acompañados por actividad eléctrica frecuente, posible caída de granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora.