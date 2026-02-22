Medio país está en alerta por tormentas eléctricas: caída de granizo y fuertes vientos en 12 provincias

Por otro lado, para este domingo el organismo nacional mantiene sus alertas por temperaturas extremas en distintas zonas del país, con niveles amarillo y naranja que afectan a sectores de Misiones, Chubut y Santa Cruz. Se trata de un nuevo episodio de calor intenso que se suma a los registrados durante los primeros días de febrero y que vuelve a poner el foco en la prevención sanitaria.