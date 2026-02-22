Secciones
SociedadActualidad

Medio país está en alerta por tormentas eléctricas: caída de granizo y fuertes vientos en 12 provincias

Además, rige una advertencia de color naranja por calor extremo en dos provincias del sur del país.

Medio país está bajo alerta amarilla por tormentas severas Medio país está bajo alerta amarilla por tormentas severas Página 12
Por LA GACETA Hace 2 Hs

Para este domingo 22 de febrero, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas y advirtió que la medida afecta a 12 provincias. Desde el organismo, dependiente del Ministerio de Defensa, precisaron que esta advertencia corresponde a “fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”.

Por otro lado, para este domingo el organismo nacional mantiene sus alertas por temperaturas extremas en distintas zonas del país, con niveles amarillo y naranja que afectan a sectores de Misiones, Chubut y Santa Cruz. Se trata de un nuevo episodio de calor intenso que se suma a los registrados durante los primeros días de febrero y que vuelve a poner el foco en la prevención sanitaria.

Hay alerta amarilla por tormentas eléctricas en dos regiones del país

Hay alerta amarilla por tormentas eléctricas en dos regiones del país

De acuerdo con el sistema de advertencias del organismo, el alerta amarillo continúa vigente en áreas de Misiones, mientras que en regiones de Chubut y Santa Cruz la situación escala a alerta naranja por la combinación de temperaturas máximas y mínimas elevadas durante varias jornadas consecutivas.

¿Qué provincias están bajo alerta amarilla por tormentas?

El aviso rige para el oeste de la provincia de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Salta, San Luis, Santiago del Estero y Tucumán. Estas áreas serán afectadas por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas fuertes o localmente severas, con acumulados previstos de entre 40 y 70 milímetros, que también podrían superarse en forma puntual.

Estos fenómenos estarán acompañados por actividad eléctrica frecuente, posible caída de granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora.

Temas Servicio Meteorológico Nacional
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
“Granizo e intensa actividad eléctrica”: el NOA vuelve a estar bajo alerta meteorológica

“Granizo e intensa actividad eléctrica”: el NOA vuelve a estar bajo alerta meteorológica

Hay alerta por tormentas eléctricas en 11 provincias: cómo estará el clima el fin de semana

Hay alerta por tormentas eléctricas en 11 provincias: cómo estará el clima el fin de semana

Vuelven las tormentas eléctricas y las máximas de 40° a dos sectores del país: hay alerta amarilla en seis provincias

Vuelven las tormentas eléctricas y las máximas de 40° a dos sectores del país: hay alerta amarilla en seis provincias

Hay alerta roja por calor extremo y naranja por tormentas: ¿en qué zonas soportarán máximas de 40°?

Hay alerta roja por calor extremo y naranja por tormentas: ¿en qué zonas soportarán máximas de 40°?

Tormentas, granizo y vientos: alerta meteorológica en gran parte del país

Tormentas, granizo y vientos: alerta meteorológica en gran parte del país

Lo más popular
Alberto Lebbos: “Hace 20 años que sé quién mató a Paulina y el Estado lo protege”
1

Alberto Lebbos: “Hace 20 años que sé quién mató a Paulina y el Estado lo protege”

Desbaratan un plan para matar a un ministro de Seguridad, a un juez y a un fiscal
2

Desbaratan un plan para matar a un ministro de Seguridad, a un juez y a un fiscal

Darío Monteros: “El peronismo nunca fue un partido de la comodidad moral”
3

Darío Monteros: “El peronismo nunca fue un partido de la comodidad moral”

Perfil del padre de una hija asesinada
4

Perfil del padre de una hija asesinada

José Vitar criticó la postura jaldista sobre la reforma laboral
5

José Vitar criticó la postura jaldista sobre la reforma laboral

Nueve hechos relevantes que definieron el pasado y el presente de El Bajo
6

Nueve hechos relevantes que definieron el pasado y el presente de El Bajo

Más Noticias
Cómo es el departamento donde vive Mirtha Legrand, a días de cumplir 99 años

Cómo es el departamento donde vive Mirtha Legrand, a días de cumplir 99 años

Cáncer de colon: el síntoma clave que permite detectarlo a tiempo

Cáncer de colon: el síntoma clave que permite detectarlo a tiempo

Hay alerta por tormentas eléctricas en 11 provincias: cómo estará el clima el fin de semana

Hay alerta por tormentas eléctricas en 11 provincias: cómo estará el clima el fin de semana

Horóscopo chino: cómo impactará la intensidad del Caballo de Fuego en cada signo, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: cómo impactará la intensidad del Caballo de Fuego en cada signo, según Ludovica Squirru

Therian, género y cultura digital: la era donde todo convive en el mismo plano

Therian, género y cultura digital: la era donde todo convive en el mismo plano

Cierra Fate y más de 900 trabajadores quedan afectados: “De esenciales pasamos a ser descartables”

Cierra Fate y más de 900 trabajadores quedan afectados: “De esenciales pasamos a ser descartables”

Vuelven las tormentas eléctricas y las máximas de 40° a dos sectores del país: hay alerta amarilla en seis provincias

Vuelven las tormentas eléctricas y las máximas de 40° a dos sectores del país: hay alerta amarilla en seis provincias

La carne sube otra vez en Tucumán y el asado se convierte cada vez más en un gusto selectivo

La carne sube otra vez en Tucumán y el asado se convierte cada vez más en un gusto selectivo

Comentarios