Tucumán bajo alerta amarilla: lo que anticipa el SMN para las próximas horas

Pronóstico para los próximos días

Para mañana se espera una mínima de 21°C y una máxima de 28°C, con cielo parcialmente nublado durante la mañana y chaparrones por la tarde-noche. En tanto, para el jueves la mínima será de 19°C y la máxima alcanzará los 30°C. Se anticipa una jornada inestable, con tormentas aisladas previstas para la tarde-noche.