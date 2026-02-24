Secciones
Tucumán bajo alerta amarilla: lo que anticipa el SMN para las próximas horas

Se esperan tormentas con granizo, acumulados de entre 20 y 40 mm y condiciones inestables hasta el viernes.

Hace 1 Hs

Tras una jornada que superó los 30°C de máxima en Tucumán, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que rige una alerta amarilla y se esperan precipitaciones para esta noche.

Según el organismo, el área será afectada por tormentas aisladas, algunas fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por granizo, intensa actividad eléctrica, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h.

Además, se indicó que se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que pueden ser superados de manera local. En las áreas cordilleranas, en los niveles más altos las precipitaciones pueden ser mayormente en forma de granizo y/o nieve.

Pronóstico para los próximos días

Para mañana se espera una mínima de 21°C y una máxima de 28°C, con cielo parcialmente nublado durante la mañana y chaparrones por la tarde-noche. En tanto, para el jueves la mínima será de 19°C y la máxima alcanzará los 30°C. Se anticipa una jornada inestable, con tormentas aisladas previstas para la tarde-noche.

De cara al viernes, el pronóstico indica chaparrones durante toda la jornada, con una mínima de 19°C y una máxima de 27°C.

