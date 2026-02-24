Hay alerta amarilla por vientos de hasta 90 km/h: cuáles son las provincias afectadas

En territorio bonaerense, gran porción del norte y el sector meridional de la jurisdicción, al igual que la zona atlántica, están bajo aviso; así como el límite inferior de La Pampa, el este rionegrino y chubutense y una mínima área de Santa Cruz. Para todas estas localidades, los vientos del oeste rotando al sector sur podrían golpear con velocidades entre 40 y 65 km/h y ráfagas que pueden superar los 90 km/h.