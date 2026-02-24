Secciones
SociedadClima y ecología

Hay alerta amarilla por vientos de hasta 90 km/h: cuáles son las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) divulgó cuáles eran las jurisdicciones afectadas y cómo resguardarse ante este fenómeno severo.

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió por las fuertes ráfagas. El Servicio Meteorológico Nacional advirtió por las fuertes ráfagas. (Imagen ilustrativa/Web)
Hace 1 Hs

El nuevo parte diario del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que cuatro provincias se encuentran bajo riesgo por vientos de gran intensidad, apenas terminado el temporal de tormentas que afectó a gran parte del país. En esta ocasión, las ráfagas que podrían alcanzar casi 90 km/h son capaces de causar daño e interrumpir las actividades cotidianas.

Más de la mitad del país está bajo alerta amarilla por tormentas y vientos fuertes

Más de la mitad del país está bajo alerta amarilla por tormentas y vientos fuertes

A través de su Sistema de Alerta Temprana (SAT), el SMN publicó su aviso a primera hora de la mañana, en el que quedaron advertidos cinco distritos de la región centro y sur del país. Tanto Buenos Aires como La Pampa, Río Negro, Chubut y la franja costera de Santa Cruz se enfrentarán a este fenómeno climático.

En territorio bonaerense, gran porción del norte y el sector meridional de la jurisdicción, al igual que la zona atlántica, están bajo aviso; así como el límite inferior de La Pampa, el este rionegrino y chubutense y una mínima área de Santa Cruz. Para todas estas localidades, los vientos del oeste rotando al sector sur podrían golpear con velocidades entre 40 y 65 km/h y ráfagas que pueden superar los 90 km/h.

Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional

El fenómeno llegaría al mediodía de hoy y no se advierte mayor extensión en lo que resta del día. Ante situaciones de severa actividad climática, el organismo nacional propone algunas recomendaciones para resguardarse y preservar los bienes materiales:

1. Evitá salir.

2. Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.

3. Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

4. No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.

5. Tené precaución al conducir.

Temas Servicio Meteorológico Nacional
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Medio país está en alerta por tormentas eléctricas: caída de granizo y fuertes vientos en 12 provincias

Medio país está en alerta por tormentas eléctricas: caída de granizo y fuertes vientos en 12 provincias

Hay alerta por tormentas eléctricas en 11 provincias: cómo estará el clima el fin de semana

Hay alerta por tormentas eléctricas en 11 provincias: cómo estará el clima el fin de semana

“Granizo e intensa actividad eléctrica”: el NOA vuelve a estar bajo alerta meteorológica

“Granizo e intensa actividad eléctrica”: el NOA vuelve a estar bajo alerta meteorológica

Vuelven las tormentas eléctricas y las máximas de 40° a dos sectores del país: hay alerta amarilla en seis provincias

Vuelven las tormentas eléctricas y las máximas de 40° a dos sectores del país: hay alerta amarilla en seis provincias

Más de la mitad del país está bajo alerta amarilla por tormentas y vientos fuertes

Más de la mitad del país está bajo alerta amarilla por tormentas y vientos fuertes

Lo más popular
Jaldo aplica su manual: apoyo a Milei y aguante ante las críticas
1

Jaldo aplica su manual: apoyo a Milei y aguante ante las críticas

El citricultor Zamora pagará una millonaria reparación y no será enjuiciado por presunto robo de agua
2

El citricultor Zamora pagará una millonaria reparación y no será enjuiciado por presunto robo de agua

Caso Érika: Justina Gordillo relató lo que observó en la casa donde se cometió el crimen
3

Caso Érika: Justina Gordillo relató lo que observó en la casa donde se cometió el crimen

Arresto domiciliario para Facundo Ale, el hijo de “El Mono” Ale
4

Arresto domiciliario para Facundo Ale, el hijo de “El Mono” Ale

Con la salida de Sandra Mendoza, se fractura el PJ en el Senado
5

Con la salida de Sandra Mendoza, se fractura el PJ en el Senado

Caso Érika: Justina Gordillo contó cómo era la tormentosa relación con Sosa
6

Caso Érika: Justina Gordillo contó cómo era la tormentosa relación con Sosa

Más Noticias
El citricultor Zamora pagará una millonaria reparación y no será enjuiciado por presunto robo de agua

El citricultor Zamora pagará una millonaria reparación y no será enjuiciado por presunto robo de agua

Jaldo aplica su manual: apoyo a Milei y aguante ante las críticas

Jaldo aplica su manual: apoyo a Milei y aguante ante las críticas

El joven tucumano que estaba desaparecido en la Patagonia fue hallado con vida en Neuquén

El joven tucumano que estaba desaparecido en la Patagonia fue hallado con vida en Neuquén

Cómo es el departamento donde vive Mirtha Legrand, a días de cumplir 99 años

Cómo es el departamento donde vive Mirtha Legrand, a días de cumplir 99 años

Cáncer de colon: el síntoma clave que permite detectarlo a tiempo

Cáncer de colon: el síntoma clave que permite detectarlo a tiempo

Hay alerta por tormentas eléctricas en 11 provincias: cómo estará el clima el fin de semana

Hay alerta por tormentas eléctricas en 11 provincias: cómo estará el clima el fin de semana

Horóscopo chino: cómo impactará la intensidad del Caballo de Fuego en cada signo, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: cómo impactará la intensidad del Caballo de Fuego en cada signo, según Ludovica Squirru

Mirá cómo votaron los diputados tucumanos el proyecto de reforma laboral

Mirá cómo votaron los diputados tucumanos el proyecto de reforma laboral

Comentarios