Hay alerta amarilla por vientos de hasta 90 km/h: cuáles son las provincias afectadas

El nuevo parte diario del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que cuatro provincias se encuentran bajo riesgo por vientos de gran intensidad, apenas terminado el temporal de tormentas que afectó a gran parte del país. En esta ocasión, las ráfagas que podrían alcanzar casi 90 km/h son capaces de causar daño e interrumpir las actividades cotidianas.
A través de su Sistema de Alerta Temprana (SAT), el SMN publicó su aviso a primera hora de la mañana, en el que quedaron advertidos cinco distritos de la región centro y sur del país. Tanto Buenos Aires como La Pampa, Río Negro, Chubut y la franja costera de Santa Cruz se enfrentarán a este fenómeno climático.
En territorio bonaerense, gran porción del norte y el sector meridional de la jurisdicción, al igual que la zona atlántica, están bajo aviso; así como el límite inferior de La Pampa, el este rionegrino y chubutense y una mínima área de Santa Cruz. Para todas estas localidades, los vientos del oeste rotando al sector sur podrían golpear con velocidades entre 40 y 65 km/h y ráfagas que pueden superar los 90 km/h.
Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional
El fenómeno llegaría al mediodía de hoy y no se advierte mayor extensión en lo que resta del día. Ante situaciones de severa actividad climática, el organismo nacional propone algunas recomendaciones para resguardarse y preservar los bienes materiales:
1. Evitá salir.
2. Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.
3. Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
4. No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.
5. Tené precaución al conducir.