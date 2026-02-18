Vuelven las tormentas eléctricas y las máximas de 40° a dos sectores del país: hay alerta amarilla en seis provincias

El SMN emitió una alerta por calor extremo para el noreste del país. En esta región se esperan temperaturas máximas de entre 35° y 40°, en una jornada mayormente soleada. Las provincias que sentirán el golpe del calor son el noroeste de Salta, todo Chaco y Formosa, el norte de Santiago del Estero, Misiones Santa Fe, y casi toda la provincia de Corrientes.