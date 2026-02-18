Secciones
Vuelven las tormentas eléctricas y las máximas de 40° a dos sectores del país: hay alerta amarilla en seis provincias

El Servicio Meteorológico advirtió que las lluvias “severas” afectarán al noroeste y centro del país y los picos de hasta 40° en el noreste.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas y calor extremo que afecta a varias provincias del centro y el norte del país. En algunas provincias, las temperaturas máximas rondarán entre 35°  y 40°, El organismo advirtió que se trata de fenómenos meteorológicos con potencial de provocar daños y generar interrupciones temporales en las actividades cotidianas.

Durante este miércoles se reactivarán las lluvias y tormentas en dos sectores bien definidos del país, con eventos que podrían alcanzar intensidad fuerte de manera puntual. Las provincias que están bajo alerta amarilla por tormentas son el sur de Córdoba y Santa Fe, San Luis, La Rioja, Catamarca y Salta.

Para la región central, el SMN anticipa tormentas aisladas de distinta intensidad, algunas potencialmente fuertes. Estos fenómenos podrían presentarse con lluvias intensas en lapsos breves, abundante actividad eléctrica, caída ocasional de granizo y ráfagas que alcanzarían los 80 km/h.

En el noroeste argentino, el panorama sería similar, aunque con tormentas que podrían adquirir carácter severo. También se prevén precipitaciones abundantes, fuerte actividad eléctrica, posible caída de granizo y ráfagas que llegarían hasta los 85 km/h. En las zonas más elevadas de la cordillera, especialmente en la puna, las precipitaciones podrían registrarse principalmente en forma de nieve y/o granizo. 

Alerta por altas temperaturas: las provincias afectadas

El SMN emitió una alerta por calor extremo para el noreste del país. En esta región se esperan temperaturas máximas de entre 35° y 40°, en una jornada mayormente soleada. Las provincias que sentirán el golpe del calor son el noroeste de Salta, todo Chaco y Formosa, el norte de Santiago del Estero, Misiones Santa Fe, y casi toda la provincia de Corrientes.

