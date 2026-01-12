Vacacionar en Tafí del Valle: qué dicen los turistas sobre precios, comida y alojamientos

Graciela, vecina de Yerba Buena que vacaciona desde hace varios días en Tafí, contó que optaron por comprar alimentos en la zona. “Los precios están bastante accesibles, no hay mucha diferencia con San Miguel o Yerba Buena. En bebidas quizás hay una leve diferencia, pero nada exagerado”, explicó. En su caso, la mayoría de las comidas se hacen en la casa y solo salen a merendar o comer ocasionalmente.