Vacacionar en Tafí del Valle: qué dicen los turistas sobre precios, comida y alojamientos

Muchas personas aseguran que, más allá de casos puntuales, los gastos diarios se mantienen dentro de valores razonables.

Hace 4 Hs

Tafí del Valle vuelve a ser uno de los destinos más elegidos por los tucumanos y turistas de otras provincias para disfrutar de las vacaciones. Paisajes, clima y tranquilidad siguen siendo los grandes atractivos, pero hay una pregunta que se repite entre quienes planean una escapada: ¿cuánto cuesta vacacionar en esa villa veraniega hoy?

Un relevamiento de LA GACETA, realizado a visitantes que ya se encuentran en la villa turística, muestra una percepción mayoritaria: los precios se mantienen accesibles y no presentan grandes diferencias con respecto a la capital ni a temporadas anteriores.

Graciela, vecina de Yerba Buena que vacaciona desde hace varios días en Tafí, contó que optaron por comprar alimentos en la zona. “Los precios están bastante accesibles, no hay mucha diferencia con San Miguel o Yerba Buena. En bebidas quizás hay una leve diferencia, pero nada exagerado”, explicó. En su caso, la mayoría de las comidas se hacen en la casa y solo salen a merendar o comer ocasionalmente.

Una opinión similar brindaron otros turistas que eligen combinar compras previas “de abajo” con consumos locales. Álvaro Pérez, que llegó con su familia y suele visitar Tafí en fines de semana largos, señaló que “los precios son prácticamente los mismos que en la ciudad” y que salir a comer o tomar algo sigue siendo accesible.

Desde Buenos Aires, una visitante que tiene casa en la zona aseguró que, a pesar del costo del combustible -algo más elevado que en otras ciudades-, viajar en familia permite dividir gastos y abaratar la estadía, lo que hace que el destino siga siendo recomendable.

También hubo comparaciones con localidades cercanas. Guillermo, hospedado en El Mollar, destacó que allí los precios resultan algo más bajos que en Tafí del Valle, aunque consideró que comer afuera sigue siendo razonable. “Pagamos alrededor de 70 mil pesos para seis personas, es decir, unos 10 mil pesos por persona, y la comida fue muy buena”, detalló.

En líneas generales, los testimonios coinciden en que no hay aumentos desmedidos, más allá de casos puntuales. Incluso desde el sector turístico vienen señalando que esta temporada los valores se mantienen “medidos”, tanto en gastronomía como en alojamientos.

