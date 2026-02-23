Para estudiar desde este año: las nuevas carreras universitarias en Tucumán y en Argentina

La oferta artística también crece en la Universidad Nacional de Tucumán (UNT). La Escuela de Bellas Artes y de Artes Decorativas e Industriales “Maestro Atilio Terragni” incorpora las tecnicaturas superiores en Diseño de Animación Multimedia; en Diseño de Cerámica; y en Diseño de Joyería, con propuestas orientadas a la producción creativa y a la inserción en industrias culturales.