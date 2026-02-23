Secciones
Para estudiar desde este año: las nuevas carreras universitarias en Tucumán y en Argentina

La oferta académica 2026 suma títulos vinculados a IA, automatización, videojuegos, salud y gestión tecnológica. La provincia también amplía su propuesta con nuevas tecnicaturas y licenciaturas.

NUEVAS CARRERAS. Una de las novedades tucumanas es la Tecnicatura en Animación Multimedia de la Facultad de Artes de la UNT. / PEXELS NUEVAS CARRERAS. Una de las novedades tucumanas es la Tecnicatura en Animación Multimedia de la Facultad de Artes de la UNT. / PEXELS
Hace 1 Hs

Biotecnología, inteligencia artificial, finanzas digitales, robótica, videojuegos y diseño multimedia encabezan la renovación universitaria 2026. A las propuestas nacionales se suman nuevas carreras en Tucumán, con foco en tecnología, salud, industria y artes.

La actualización alcanza a universidades públicas y privadas. El objetivo es formar perfiles capaces de combinar herramientas técnicas, pensamiento estratégico y creatividad en un mercado que exige adaptación constante.

Ciencia, datos y estrategia

En la Universidad de Buenos Aires (UBA) debutará la Licenciatura en Biotecnología, con participación de cuatro facultades. La propuesta articula ciencia básica y aplicada para responder a desafíos productivos y sanitarios.

La Universidad del Salvador (USAL) suma la Licenciatura en Inteligencia de Negocios, con formación en análisis de datos y estrategia empresarial.

La Universidad Argentina de la Empresa (UADE) incorpora Finanzas Digitales; Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos; y Diseño Estratégico, con contenidos vinculados a fintech, blockchain y machine learning.

En la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA) se amplía la oferta en distintas sedes con carreras como Comercio y Negocios Globales, Finanzas, Farmacia y Bioquímica, Ciencias del Comportamiento y Comunicación Digital.

También se suman Ingeniería en Biotecnología y Ciencias del Comportamiento en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA), y Bioinformática en el Instituto Universitario para el Desarrollo Productivo y Tecnológico Empresarial de la Argentina (IUDPT).

Tucumán: tecnología, industria y artes

En la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino (UNSTA) están abiertas las inscripciones para Ingeniería en Inteligencia Artificial; Licenciatura en Kinesiología y Fisiatría; Licenciatura en Management Turístico; y la Tecnicatura Universitaria en Automatización y Robótica.

La Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Tucumán (UTN FRT) lanzó diplomaturas 2026 en inteligencia artificial, robótica, telecomunicaciones y software. También suma la Licenciatura en Tecnología Educativa —con nueva sede en Trancas—; la Licenciatura en Gestión de la Tecnología Aplicada a la Industria; la Licenciatura en Gestión Ambiental; y la Tecnicatura en Desarrollo de Videojuegos.

La oferta artística también crece en la Universidad Nacional de Tucumán (UNT). La Escuela de Bellas Artes y de Artes Decorativas e Industriales “Maestro Atilio Terragni” incorpora las tecnicaturas superiores en Diseño de Animación Multimedia; en Diseño de Cerámica; y en Diseño de Joyería, con propuestas orientadas a la producción creativa y a la inserción en industrias culturales.

Las nuevas carreras, una por una

- Licenciatura en Biotecnología – UBA

- Licenciatura en Inteligencia de Negocios – USAL

- Licenciatura en Finanzas Digitales – UADE

- Licenciatura en Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos – UADE

- Licenciatura en Diseño Estratégico – UADE

- Comercio y Negocios Globales – UCA (Buenos Aires)

- Finanzas – UCA (Buenos Aires)

- Farmacia y Bioquímica – UCA (Buenos Aires)

- Licenciatura en Ciencias del Comportamiento – UCA (Rosario)

- Comunicación Digital e Interactiva – UCA (Paraná)

- Gestión del Liderazgo y Desarrollo Organizacional – UCA (Mendoza)

- Tecnicatura en Marketing Digital – UCA (Mendoza)

- Profesorados en Educación Inicial y Primaria – UCA (Mendoza)

- Ingeniería en Biotecnología – ITBA

- Licenciatura en Ciencias del Comportamiento – ITBA

- Licenciatura en Bioinformática – IUDPT

- Ingeniería en Inteligencia Artificial – UNSTA

- Licenciatura en Kinesiología y Fisiatría – UNSTA

- Licenciatura en Management Turístico – UNSTA

- Tecnicatura Universitaria en Automatización y Robótica – UNSTA

- Licenciatura en Tecnología Educativa – UTN FRT

- Licenciatura en Gestión de la Tecnología Aplicada a la Industria – UTN FRT

- Licenciatura en Gestión Ambiental – UTN FRT

- Tecnicatura en Desarrollo de Videojuegos – UTN FRT

- Diplomaturas en IA, Robótica y Telecomunicaciones – UTN FRT

- Tecnicatura Superior en Diseño de Animación Multimedia – UNT

- Tecnicatura Superior en Diseño de Cerámica – UNT

- Tecnicatura Superior en Diseño de Joyería – UNT

El panorama 2026 combina ciencia aplicada, automatización, gestión tecnológica y creatividad. La universidad amplía su mapa y abre caminos para quienes buscan un perfil que cruce datos, industria y expresión artística.

Temas TucumánBuenos AiresUniversidad Nacional de TucumánUniversidad de Buenos AiresUniversidad Tecnológica Nacional-Facultad Regional TucumánUniversidad del Norte Santo Tomás de AquinoFacultad de Artes de la Universidad Nacional de TucumánUniversidad Tecnológica Nacional
