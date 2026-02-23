Para estudiar desde este año: las nuevas carreras universitarias en Tucumán y en Argentina

Biotecnología, inteligencia artificial, finanzas digitales, robótica, videojuegos y diseño multimedia encabezan la renovación universitaria 2026. A las propuestas nacionales se suman nuevas carreras en Tucumán, con foco en tecnología, salud, industria y artes.
La actualización alcanza a universidades públicas y privadas. El objetivo es formar perfiles capaces de combinar herramientas técnicas, pensamiento estratégico y creatividad en un mercado que exige adaptación constante.
Ciencia, datos y estrategia
En la Universidad de Buenos Aires (UBA) debutará la Licenciatura en Biotecnología, con participación de cuatro facultades. La propuesta articula ciencia básica y aplicada para responder a desafíos productivos y sanitarios.
La Universidad del Salvador (USAL) suma la Licenciatura en Inteligencia de Negocios, con formación en análisis de datos y estrategia empresarial.
La Universidad Argentina de la Empresa (UADE) incorpora Finanzas Digitales; Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos; y Diseño Estratégico, con contenidos vinculados a fintech, blockchain y machine learning.
En la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA) se amplía la oferta en distintas sedes con carreras como Comercio y Negocios Globales, Finanzas, Farmacia y Bioquímica, Ciencias del Comportamiento y Comunicación Digital.
También se suman Ingeniería en Biotecnología y Ciencias del Comportamiento en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA), y Bioinformática en el Instituto Universitario para el Desarrollo Productivo y Tecnológico Empresarial de la Argentina (IUDPT).
Tucumán: tecnología, industria y artes
En la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino (UNSTA) están abiertas las inscripciones para Ingeniería en Inteligencia Artificial; Licenciatura en Kinesiología y Fisiatría; Licenciatura en Management Turístico; y la Tecnicatura Universitaria en Automatización y Robótica.
La Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Tucumán (UTN FRT) lanzó diplomaturas 2026 en inteligencia artificial, robótica, telecomunicaciones y software. También suma la Licenciatura en Tecnología Educativa —con nueva sede en Trancas—; la Licenciatura en Gestión de la Tecnología Aplicada a la Industria; la Licenciatura en Gestión Ambiental; y la Tecnicatura en Desarrollo de Videojuegos.
La oferta artística también crece en la Universidad Nacional de Tucumán (UNT). La Escuela de Bellas Artes y de Artes Decorativas e Industriales “Maestro Atilio Terragni” incorpora las tecnicaturas superiores en Diseño de Animación Multimedia; en Diseño de Cerámica; y en Diseño de Joyería, con propuestas orientadas a la producción creativa y a la inserción en industrias culturales.
Las nuevas carreras, una por una
- Licenciatura en Biotecnología – UBA
- Licenciatura en Inteligencia de Negocios – USAL
- Licenciatura en Finanzas Digitales – UADE
- Licenciatura en Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos – UADE
- Licenciatura en Diseño Estratégico – UADE
- Comercio y Negocios Globales – UCA (Buenos Aires)
- Finanzas – UCA (Buenos Aires)
- Farmacia y Bioquímica – UCA (Buenos Aires)
- Licenciatura en Ciencias del Comportamiento – UCA (Rosario)
- Comunicación Digital e Interactiva – UCA (Paraná)
- Gestión del Liderazgo y Desarrollo Organizacional – UCA (Mendoza)
- Tecnicatura en Marketing Digital – UCA (Mendoza)
- Profesorados en Educación Inicial y Primaria – UCA (Mendoza)
- Ingeniería en Biotecnología – ITBA
- Licenciatura en Ciencias del Comportamiento – ITBA
- Licenciatura en Bioinformática – IUDPT
- Ingeniería en Inteligencia Artificial – UNSTA
- Licenciatura en Kinesiología y Fisiatría – UNSTA
- Licenciatura en Management Turístico – UNSTA
- Tecnicatura Universitaria en Automatización y Robótica – UNSTA
- Licenciatura en Tecnología Educativa – UTN FRT
- Licenciatura en Gestión de la Tecnología Aplicada a la Industria – UTN FRT
- Licenciatura en Gestión Ambiental – UTN FRT
- Tecnicatura en Desarrollo de Videojuegos – UTN FRT
- Diplomaturas en IA, Robótica y Telecomunicaciones – UTN FRT
- Tecnicatura Superior en Diseño de Animación Multimedia – UNT
- Tecnicatura Superior en Diseño de Cerámica – UNT
- Tecnicatura Superior en Diseño de Joyería – UNT
El panorama 2026 combina ciencia aplicada, automatización, gestión tecnológica y creatividad. La universidad amplía su mapa y abre caminos para quienes buscan un perfil que cruce datos, industria y expresión artística.