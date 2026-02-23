Aprender idiomas gratis en internet: dónde estudiar inglés, francés, italiano y portugués

El inglés, el italiano, el portugués y el francés están entre los idiomas más estudiados por los argentinos, y hoy es posible aprenderlos gratis desde el celular o la computadora. Existen plataformas con clases interactivas, ejercicios prácticos, videos y podcasts que permiten avanzar sin pagar matrícula ni cuotas mensuales.
En los últimos años creció fuerte el aprendizaje online. Según datos difundidos por el informe "Reporte de Idiomas Global" de Duolingo, millones de usuarios completan lecciones todos los días y cada vez más personas estudian más de un idioma al mismo tiempo. El formato digital facilita organizar tiempos, repetir contenidos y practicar a diario con ejercicios breves.
El inglés continúa como el idioma más estudiado a nivel global y lidera el ranking en 22 países. Casi la mitad de los usuarios declaró que lo estudia por motivos educativos o laborales. En Argentina, los idiomas más elegidos fueron inglés, italiano, portugués, francés y alemán. El informe también muestra nuevas tendencias: el coreano subió al sexto puesto mundial impulsado por el interés juvenil en la cultura asiática, y el portugués ingresó al top 10 global. Entre quienes comenzaron a estudiarlo, el 72% tiene menos de 30 años y lo hace principalmente para viajar o conectar con otras personas.
Plataformas gratuitas para aprender idiomas
Muchas de estas herramientas tienen versión web y aplicación móvil. Algunas ofrecen funciones premium, pero permiten empezar y avanzar sin costo.
1. Duolingo
La app más popular para aprender idiomas. Propone lecciones cortas con desafíos, historias interactivas y podcasts. Permite estudiar inglés, francés, italiano, portugués y muchos más.
2. Busuu (busuu.com/es)
Combina ejercicios individuales con práctica junto a hablantes nativos. Incluye videos para mejorar pronunciación y foros para interactuar con otros estudiantes.
3. Lingo Clip (lyricstraining.com/)
Enseña idiomas a través de canciones. El usuario completa palabras faltantes mientras escucha música. Ideal para entrenar el oído y ampliar vocabulario. También tiene una versión para aplicaciones más actualizada, que es Lingo Clip, disponible en App Store y Play Store.
4. AprenderGratis.es
Reúne cientos de cursos gratuitos de distintos niveles e idiomas. Incluye materiales descargables y clases en video.
5. Memrise (memrise.com/es/)
Enfocada en principiantes. Trabaja con pronunciación, sonidos y videos de hablantes nativos. La versión básica es gratuita.
6. Babbel (es.babbel.com/)
Ofrece lecciones prácticas orientadas a situaciones reales como viajes o trabajo. Tiene contenidos pagos, pero también recursos abiertos.
7. Open Culture (openculture.com/freelanguagelessons/)
Plataforma con cursos gratuitos en 48 idiomas. Incluye audios, libros en PDF y materiales descargables.
8. IdiomasGratis.net
Web en español con cursos gratuitos de inglés, francés, italiano, portugués, alemán, ruso, chino y japonés. Reúne libros en PDF, podcasts con transcripciones, diccionarios, periódicos digitales y recursos de medios como BBC u Oxford. Permite estudiar de forma autónoma y acceder a materiales organizados por nivel.
Aprender un idioma ya no depende de asistir a un instituto o pagar clases particulares. Con conexión a internet se puede practicar todos los días, reforzar vocabulario y mejorar la comprensión auditiva. Muchas plataformas recomiendan dedicar al menos diez minutos diarios para sostener el progreso.
El interés por los idiomas crece entre jóvenes que buscan viajar, acceder a mejores oportunidades laborales o consumir contenido en versión original. Con opciones gratuitas y cada vez más completas, estudiar otra lengua está al alcance de cualquiera que tenga constancia y ganas de empezar.