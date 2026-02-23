Aprender idiomas gratis en internet: dónde estudiar inglés, francés, italiano y portugués

El inglés continúa como el idioma más estudiado a nivel global y lidera el ranking en 22 países. Casi la mitad de los usuarios declaró que lo estudia por motivos educativos o laborales. En Argentina, los idiomas más elegidos fueron inglés, italiano, portugués, francés y alemán. El informe también muestra nuevas tendencias: el coreano subió al sexto puesto mundial impulsado por el interés juvenil en la cultura asiática, y el portugués ingresó al top 10 global. Entre quienes comenzaron a estudiarlo, el 72% tiene menos de 30 años y lo hace principalmente para viajar o conectar con otras personas.