La Navidad en la que Tucumán Central se adueñó de la ciudad

Para Villa Alem, la Navidad de 1966 no empezó a la medianoche, sino a las siete de la tarde del 24 de diciembre. En un momento en el que el humo de las chimeneas era reemplazado por el proveniente de las protestas obreras, un grupo de jugadores terminaba de escribir una de las páginas más gloriosas de la historia del club (al menos hasta aquel momento) al vencer a Atlético en el Monumental. Seis días antes, ya habían dado el golpe ante San Martín. Fue la semana en la que Tucumán Central se adueñó de la ciudad.