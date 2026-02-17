Filas de más de un kilómetro por la sincronización de los semáforos en Tafí del Valle

Uno de los puntos más críticos es el cruce de la ruta provincial 307 con la avenida Juan Calchaquí, una zona de intensa actividad comercial y gastronómica. Allí, durante el fin de semana, la fila de vehículos superó el kilómetro y medio en dirección a la villa turística, en medio de un flujo considerado “brutal” por automovilistas que quedaron atrapados durante varios minutos.