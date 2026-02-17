Filas de más de un kilómetro por la sincronización de los semáforos en Tafí del Valle

La instalación de semáforos en distintos puntos de Tafí del Valle trajo consigo un reordenamiento del tránsito en intersecciones históricamente conflictivas. Sin embargo, en los últimos días crecieron las quejas por las extensas demoras que se generan, especialmente en jornadas de alta circulación vehicular.
Uno de los puntos más críticos es el cruce de la ruta provincial 307 con la avenida Juan Calchaquí, una zona de intensa actividad comercial y gastronómica. Allí, durante el fin de semana, la fila de vehículos superó el kilómetro y medio en dirección a la villa turística, en medio de un flujo considerado “brutal” por automovilistas que quedaron atrapados durante varios minutos.
Según relataron vecinos y conductores frecuentes, el problema radica en la temporización del sistema: el semáforo permanece en rojo durante aproximadamente dos minutos, mientras que el verde apenas se extiende por unos 30 segundos. Esta desproporción -señalaron- provoca que muchos vehículos no alcancen a atravesar la intersección en un solo ciclo, generando acumulación y largas esperas.
La situación se replica en otros cruces del casco urbano. En sectores cercanos a la iglesia y en intersecciones con alto movimiento hacia barrios en expansión, el tiempo de paso también resulta insuficiente, lo que obliga a los conductores a esperar varias secuencias completas para poder avanzar o girar.
El crecimiento de urbanizaciones como La Quesería incrementó notablemente la circulación en esa zona, que además concentra comercios y servicios. En ese contexto, la instalación de semáforos fue vista inicialmente como una medida necesaria para reducir riesgos y ordenar el tránsito, sobre todo en cruces donde se permiten giros a la izquierda.
No obstante, el efecto colateral comienza a sentirse en las calles alternativas. Ante las demoras, muchos conductores optan por desviar su recorrido para evitar los puntos semaforizados, lo que deriva en mayor circulación por arterias internas que, hasta hace poco, eran más tranquilas.
Mientras tanto, crece el pedido de revisión de los tiempos de los semáforos, con el objetivo de equilibrar seguridad y fluidez vehicular, especialmente en temporadas de alta afluencia turística, cuando Tafí del Valle multiplica su población y el tránsito se vuelve aún más intenso.