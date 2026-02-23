Secciones
Del Excel a la ciencia de datos: 71 cursos gratuitos para potenciar tu perfil digital

Una selección de cursos de tecnología para hacer a tu ritmo y sin pagar, con certificado opcional.

ÁREAS QUE CRECEN. Hay formación en Excel avanzado, análisis estadístico, bases de datos y SQL.
Arrancar el año con una habilidad nueva puede marcar la diferencia. Esta recopilación reúne 71 cursos online gratuitos en áreas tecnológicas clave, desde inteligencia artificial hasta programación y ciberseguridad. El acceso al contenido es sin costo y, en la mayoría de los casos, solo se paga si se quiere certificado oficial.

Las propuestas están organizadas por categorías para que puedas ubicar rápido lo que te interesa. Hay opciones breves de pocas horas y otras más extensas para profundizar.

Inteligencia artificial

1. AI for Everyone: Master the Basics – IBM – edX

2. AI for Workplace Productivity – Microsoft – edX

3. AI in Practice: Applying AI – edX

4. IA para educadores – Microsoft

5. AI Prompt Engineering Fundamentals – edX

6. AI Skills for Engineers: Supervised Machine Learning – edX

7. Aprendizaje automático y ciencia de datos – Universitat Politècnica de València – edX

8. Deep Learning – Oxford Home Study Center

9. Foundations of Generative AI – Georgia Tech – edX

10. Inteligencia Artificial: Ética y retos sociales – Universidad de Lund – Coursera

11. Intro to AI for Digital Marketing – edX

12. Introducción a ChatGPT – Universitat Politècnica de València – edX

13. Introducción a la inteligencia artificial y agentes generativos – Microsoft

14. Machine Learning Free Course – Oxford Home Study Center

15. Google Workspace with Gemini – Google – Coursera

16. Transformando la educación con IA: ChatGPT – edX

17. What is Generative Artificial Intelligence? – Oxford Home Study Center

Ciencia de datos, ofimática y matemáticas

1. Algoritmos y Programación en R – Tecnológico de Monterrey – edX

2. Análisis de datos de alta dimensión – Harvard University – edX

3. Análisis de datos para empresas – Georgia Tech – edX

4. Análisis estadístico con Excel – Universidad Galileo – edX

5. Aprendiendo de los datos – California Institute of Technology

6. Bases de datos relacionales y SQL – Stanford University – edX

7. Ciencia de datos: Fundamentos R – Harvard University – edX

8. Excel for Beginners – Davidson College – edX

9. Estadísticas y R – edX

10. Excel para todos – University of British Columbia – edX

11. Introducción al Office 365 – Universitat Politècnica de València – edX

12. Introduction to Calculus – Wolfram

13. MS Office – Oxford Home Study Center

Desarrollo web, diseño y videojuegos

1. Crea una web con WordPress – Coursera

2. Creación de beats con Ableton Live – Coursera

3. Introducción a Adobe Illustrator – Crehana

4. Desarrollo de Videojuegos 3D en Unreal Engine – Coursera

5. Diseño de juegos: Arte y conceptos – California Institute of the Arts – Coursera

6. Diseño y creación de videojuegos – Universitat Autònoma de Barcelona – Coursera

7. Edición de vídeo con DaVinci Resolve – Universidad Carlos III – edX

8. Fundamentos del Diseño Gráfico – EducaciónIT

9. Introducción a la producción musical – Universidad Nacional Autónoma de México – Coursera

10. Introducción al diseño de juegos – Epic Games – Coursera

11. Introducción al desarrollo de aplicaciones web – Universidad Autónoma de Madrid – edX

12. Introducción al diseño de experiencia de usuario – Georgia Tech – Coursera

13. Pixel Art para videojuegos – University of Michigan – Coursera

14. Procesado de imágenes y vídeo – Duke University – Coursera

15. Programación musical con software libre – Universidad Nacional Autónoma de México – Coursera

16. Web Development for Beginners – Microsoft – GitHub

17. W3Cx: HTML5 and CSS Fundamentals – World Wide Web Consortium – edX

18. W3Cx: HTML5 Apps and Games – World Wide Web Consortium – edX

Ciberseguridad, nube y redes

1. Cyber Threat Management – Unión Europea – EU Academy

2. Foundations of IT Security and Risk Management – Unión Europea – EU Academy

3. Programa de Ciberseguridad – Universidad de los Andes – Coursera

4. Criptoactivos y finanzas digitales – Pontificia Universidad Javeriana – edX

5. Criptografía I – Stanford University – Coursera

6. End User VPN Security – Cybrary

7. Escudo Digital – Red de Universidades Anáhuac – edX

8. Fundamentos de Ciberseguridad – Universidad Carlos III de Madrid – edX

9. Fundamentos de ciberseguridad para usuarios – Universitat Politècnica de València – edX

10. Herramientas de ciberseguridad – Red de Universidades Anáhuac – edX

11. Programa de Ciberseguridad Avanzada – Stanford University

12. Tecnologías de Bitcoin y Criptomoneda – Princeton University – Coursera

13. Web Defense Fundamentals – Cybrary

Sistemas operativos y programación

1. A Beginner’s Guide to Linux Kernel Development – Linux Foundation

2. A Beginner’s Guide to Open Source Software Development – Linux Foundation

3. Construya un ordenador moderno desde los primeros principios – Coursera

4. Ciencia Computacional 101 – Stanford University – edX

5. Compiladores – Stanford University – edX

6. Curso avanzado de programación AWK y Bash – Universidad Nacional Autónoma de México

7. Introducción a la programación en C – Universidad Autónoma de Madrid – edX

8. Introducción a las ciencias computacionales – Harvard University – edX

9. Introducción a Linux – Linux Foundation – edX

10. Introducción a programación con Python – Harvard University – edX

En un mercado laboral cada vez más competitivo, capacitarse gratis puede ser el primer paso para abrir nuevas oportunidades sin invertir dinero, solo tiempo y constancia.

