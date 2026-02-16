Secciones
Obras, inclusión y reciclado: una estrategia integral para mejorar viviendas en Tafí Viejo

El programa Ha.Vi.Ta impulsa refacciones y ampliaciones con cuadrillas mixtas, materiales ecológicos y asistencia social.

RECICLADO. Los materiales utilizados son ecológicos y mujeres taficeñas también integran las cuadrillas. RECICLADO. Los materiales utilizados son ecológicos y mujeres taficeñas también integran las cuadrillas.
Matias Argañaraz
Por Matias Argañaraz Hace 3 Hs

A través del Programa Integral de Mejora del Hábitat Social, el municipio de Tafí Viejo avanza con obras de mejoramiento habitacional en distintos barrios de la ciudad. La iniciativa combina intervenciones constructivas, abordaje social integral, empleo con perspectiva de género y el uso de materiales ecológicos producidos a partir del reciclado.

En diálogo con LA GACETA, Micaela Ortega, subsecretaria de Hábitat y Vivienda de Tafí Viejo, explicó el origen y alcance de la iniciativa. “Ha.Vi.Ta (Habitar la Vivienda Tafí Viejo) es un programa municipal de mejora de vivienda. Nació a nivel municipal en el año 2020 durante la gestión de Javier Noguera y es un trabajo articulado que se hace con el Conicet”, señaló. Según detalló, el programa no se limita a una intervención desde la obra pública, sino que también realiza un abordaje social a las familias. “Buscamos mejorar las condicionantes cualitativas y se articulan acciones con otras áreas municipales cuando se detectan problemáticas vinculadas a la salud, la discapacidad, las infancias o los adultos mayores”, agregó.

La emergencia de los vecinos de un barrio de Tafí Viejo

El programa trabaja sobre cinco ejes que se miden a partir de la Encuesta Permanente de Hogares: “Una es la cuestión sanitaria para erradicar baños de cielo abierto o letrinas y para bajar los índices de hacinamiento se piensan ampliaciones de vivienda. Después se actúa sobre el material envolvente como techos, paredes y pisos”, precisó la funcionaria. Además, destacó que “en 2025 se ejecutaron más de 50 obras, el programa fue aprobado a nivel local y es parte de la agenda política como un eje importante en la gestión de la intendenta Alejandra Rodríguez”.

Junto al Conicet

Respecto a la articulación con el Conicet, Ortega remarcó que el abordaje es personalizado. “La característica que tiene el programa es que cada obra se adapta a la vivienda. No se bajan prototipos o estereotipos, sino que cada familia tiene un abordaje particular”, afirmó. Y añadió: “Con el Conicet trabajamos con un equipo interdisciplinario, no solo arquitectos e ingenieros, sino también trabajadores sociales y psicólogos, para entender la vivienda en una dimensión integral”.

ANÁLISIS. La intendenta de Tafí Viejo, Alejandra Rodríguez. ANÁLISIS. La intendenta de Tafí Viejo, Alejandra Rodríguez.

Otro de los pilares del programa es el trabajo de la cooperativa eco-productiva municipal que trabaja con cuadrillas mixtas. “En un mismo espacio hay mujeres y varones haciendo las mismas tareas. Es una perspectiva de género y diversidad que el municipio viene llevando adelante de manera transversal, garantizando accesibilidad al trabajo para mujeres y disidencias”, señaló. En cuanto a los materiales, la subsecretaria detalló que la mampostería se resuelve con eco-bloques producidos en el Complejo Eco-productivo municipal y se utilizan “ladrillos ecológicos para las apretadas y placas plásticas para las terminaciones”.

OBRAS. En 2025 se realizaron más de 50 refacciones y ampliaciones. OBRAS. En 2025 se realizaron más de 50 refacciones y ampliaciones.

De cara a 2026, Ortega remarcó que el principal desafío es sostener la política pública. “Tafí Viejo marca un horizonte sobre cómo responder a la emergencia habitacional desde el aspecto cualitativo”, comentó, y subrayó el esfuerzo que implica mantener el financiamiento municipal como eje central del programa.

