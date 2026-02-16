Obras, inclusión y reciclado: una estrategia integral para mejorar viviendas en Tafí Viejo

En diálogo con LA GACETA, Micaela Ortega, subsecretaria de Hábitat y Vivienda de Tafí Viejo, explicó el origen y alcance de la iniciativa. “Ha.Vi.Ta (Habitar la Vivienda Tafí Viejo) es un programa municipal de mejora de vivienda. Nació a nivel municipal en el año 2020 durante la gestión de Javier Noguera y es un trabajo articulado que se hace con el Conicet”, señaló. Según detalló, el programa no se limita a una intervención desde la obra pública, sino que también realiza un abordaje social a las familias. “Buscamos mejorar las condicionantes cualitativas y se articulan acciones con otras áreas municipales cuando se detectan problemáticas vinculadas a la salud, la discapacidad, las infancias o los adultos mayores”, agregó.