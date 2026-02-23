El misterio final: tres miradas para entender por qué el ser humano le teme a la muerte

Sin embargo, retoma una idea central de Sigmund Freud: “No hay inscripción en nuestro inconsciente de la propia muerte”. Padilla lo traduce como: “No podemos saber en qué consiste la muerte porque jamás la experimentamos. El inconsciente desconoce la muerte propia y actúa como si fuese inmortal”. Lo que sí experimentamos es la muerte del otro. Y allí aparece el duelo. “Para poder simbolizar la muerte de un ser querido es indispensable hacer un trabajo de duelo. No basta con esperar que pase el tiempo”, sostiene. Ese trabajo implica palabra, rituales, un lazo social. Pero se advierte algo importante: “No todo de la muerte es posible de poner en palabras y eso también hay que poder soportarlo”. El especialista subraya que el miedo no siempre debe eliminarse ya que nos protege de la angustia.