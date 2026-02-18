“Los semáforos en Tafí del Valle son la prueba del fracaso en la planificación”, criticó Courel

Para Courel, el problema excede al dispositivo en sí. “El semáforo puede ser una anécdota; es la consecuencia de la falta de planificación que hay en Tafí del Valle. Hubo un crecimiento demográfico desmedido en los últimos 10 años, sobre todo con casas de veraneo, que generaron presión inmobiliaria y un encarecimiento del valor de la tierra para los propios tafinistos. Y no hubo orden ni planificación por parte de la intendencia”, sostuvo.