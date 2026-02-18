“Los semáforos en Tafí del Valle son la prueba del fracaso en la planificación”, criticó Courel
El debate por los semáforos instalados en distintos puntos de Tafí del Valle volvió a encenderse ante la proximidad de nuevos eventos que convocarán a miles de visitantes, como la Fiesta Nacional del Queso. Tras un verano marcado por demoras y extensas filas de vehículos durante Carnaval, torneos de rugby y los fines de semana de enero y febrero, el legislador Manuel Courel (Cambia Tucumán) puso el foco en lo que considera “una muestra del desorden y la falta de planificación”.
“Hace dos fines de semana estuve en Tafí y grabé un video que se hizo bastante viral. Me paré en la esquina de los semáforos, en pleno centro, bajando por la calle Perón, y tardé siete minutos en cruzar. Era un fin de semana explotado de gente”, relató durante una charla con LA GACETA.
Según el parlamentario, la situación se agrava no sólo en el casco céntrico sino también sobre la ruta. “Hay momentos en que se hacen colas de dos o tres kilómetros. Es una locura. Y lo más insólito es que, cuando no hay tráfico, uno puede estar parado solo en la ruta sin que pase nadie por la calle lateral. Es totalmente ilógico”, cuestionó.
Para Courel, el problema excede al dispositivo en sí. “El semáforo puede ser una anécdota; es la consecuencia de la falta de planificación que hay en Tafí del Valle. Hubo un crecimiento demográfico desmedido en los últimos 10 años, sobre todo con casas de veraneo, que generaron presión inmobiliaria y un encarecimiento del valor de la tierra para los propios tafinistos. Y no hubo orden ni planificación por parte de la intendencia”, sostuvo.
En ese sentido, consideró que la falta de coordinación en los tiempos de los semáforos empeora la situación. “No es lo mismo un día de semana en invierno que un fin de semana de verano. Tenés dos minutos de rojo y 30 segundos de verde. Eso provoca que la gente termine pasando en rojo”, afirmó.
Pedido de informes y crítica a la infraestructura vial
Courel anunció que presentó un pedido de informes ante la Legislatura dirigido a Vialidad Provincial para conocer si los semáforos ubicados en rutas provinciales y nacionales cuentan con la habilitación correspondiente y estudios de impacto vial.
“Un municipio o una comuna no puede poner un semáforo en una ruta nacional sin autorización. Queremos saber si tienen permiso y si hubo estudios previos sobre flujo de tránsito y tiempos”, explicó.
El legislador amplió su crítica al estado general de la infraestructura vial en la provincia. “En Tucumán cada vez hay más autos y motos, pero las rutas siguen siendo las mismas que hace 50 años. Sacando la autopista de la ruta 38 hasta Famaillá, no se hizo nada más. Prometieron la autopista hasta Alberdi y nunca se concretó”, señaló.
También mencionó el nudo vial de la ruta 9 y 306, en San Andrés, como ejemplo de una obra inconclusa. “Se avanzó apenas un 15% de lo que iba a ser la autopista Tucumán-Las Termas y se solucionó con un semáforo que es un caos. Un chofer de colectivos me contó que agregaron 20 minutos al recorrido por esa demora”, indicó.
A su entender, la provincia ha optado por “convertir rutas en avenidas”. “En vez de agrandarlas o hacer nuevas trochas, ponemos semáforos. Tucumán es la provincia más chica y tiene de las peores rutas del país. Y la gente se está muriendo en las rutas”, advirtió.
Courel también cuestionó el presunto componente recaudatorio de algunos dispositivos. “Muchas veces una empresa privada instala el semáforo gratis y lo cobra con la fotomulta. Eso termina teniendo un efecto más recaudatorio que preventivo”, afirmó.
“El semáforo es el síntoma”
De cara a los próximos fines de semana de alta concurrencia en Tafí del Valle, el legislador anticipó que los problemas podrían profundizarse si no se revisa el esquema actual.
“El semáforo es el síntoma de algo más profundo: crecimiento desordenado, falta de infraestructura y ausencia de planificación a largo plazo. Si seguimos así, cada temporada va a ser peor”, concluyó.