SociedadTecnología ¿Qué hay detrás de la pelea artificial entre Brad Pitt y Tom Cruise? Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL Por Pablo Hamada Hace 5 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas Brad PittTom CruiseInteligencia Artificial Tamaño texto Comentarios Lo más popular "Luna roja": cuándo será el próximo eclipse y por qué se verá mejor en Argentina Cómo viajar con poco presupuesto: 10 planes gratuitos para disfrutar Buenos Aires Diez consejos para mantener tu bronceado más tiempo y lucir una piel radiante Cómo ganarle a la consola: estrategias para que los chicos pasen del sillón al deporte real Gracias a científicos de Barcelona FC, el mundo empieza a entender por qué los deportistas se lesionan El miedo al silencio: cuando interrumpir es un mecanismo de defensa contra la incomodidad social