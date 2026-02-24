Secciones
El "jaldismo" le respondió con dureza a Mayra Mendoza tras sus críticas a la gestión provincial

La intendenta de Quilmes tildó de "runflas" a los gobernadores dialoguistas con el Gobierno nacional. La legisladora Sarita Assán y el concejal Hugo Andina Lizárraga salieron al cruce.

EN CASA DE GOBIERNO. Jaldo recibió a la senadora Sandra Mendoza, del PJ. EN CASA DE GOBIERNO. Jaldo recibió a la senadora Sandra Mendoza, del PJ.
Hace 16 Min

La interna del Partido Justicialista sumó un nuevo y virulento capítulo en las redes sociales, con Tucumán como uno de los epicentros del conflicto. Lo que comenzó como un posteo de la intendenta de Quilmes y referente de La Cámpora, Mayra Mendoza, al defender la figura de Cristina Fernández de Kirchner, terminó en un duro intercambio con dirigentes tucumanos que cerraron filas en defensa del gobernador Osvaldo Jaldo.

Mendoza encendió la mecha al publicar un mensaje en X (ex Twitter) dirigido al presidente Javier Milei, en el que ironizaba sobre su cercanía con gobernadores del peronismo dialoguista. “Quedate con los Jaldo, los Jalil y los Sáenz”, lanzó la jefa comunal bonaerense, al contraponer a estos mandatarios con las “mujeres valiosas” que acompañan a Cristina Fernández.

En un tono acusatorio, Mendoza calificó de "runflas" a los gobernadores que negocian con la Casa Rosada y disparó una frase que caló hondo en la dirigencia local. “Van a perder sus provincias, pero seguro sus cuentas personales van a ganar”, advirtió. Según la intendenta, la postura de Jaldo representa una “entrega” frente al ajuste nacional, diferenciándolo de la "coherencia" que, según ella, representa el kirchnerismo.

La respuesta tucumana

La réplica desde el "jaldismo" no tardó en llegar y fue contundente. La legisladora Sara Assán fue la primera en recoger el guante. Con un discurso marcadamente federal, Assán rechazó las "bajadas de línea" provenientes de Buenos Aires.

“El Peronismo nació en el interior y para el pueblo, no para obedecer a nadie”, sentenció. En su descargo, Assán sostuvo que mientras el kirchnerismo discute "pureza ideológica para la tribuna", en Tucumán la prioridad es sostener los hospitales y las escuelas. “No vamos a rifar a la provincia para saldar internas ajenas. El peronismo del interior no necesita tutores morales; tenemos conducción propia con Osvaldo Jaldo”, remató.

Críticas por el aislamiento de Cristina

Por su parte, el concejal Hugo Andina Lizárraga sumó una mirada crítica sobre el rol de la organización que lidera Máximo Kirchner. El edil tucumano acusó a La Cámpora de haber "secuestrado" políticamente a la ex presidenta.

“Cristina fue rehén de La Cámpora, que usó su nombre como quiso, dejándola aislada de todos los sectores del peronismo que la acompañaban”, afirmó Andina Lizárraga. 

Además, cuestionó la supuesta inacción de la militancia camporista tras la condena judicial de la ex mandataria: “Hoy está condenada porque ustedes no pueden cumplir ni lo que cantaban en los actos: ‘si la tocan a Cristina...’”.

Un escenario de fractura expuesta

El enfrentamiento pone de manifiesto la grieta cada vez más profunda entre el peronismo que se refugia en el conurbano bonaerense y los gobernadores del Norte Grande, que argumentan que la gobernabilidad y el federalismo están por encima de las consignas partidarias de Buenos Aires. 

Temas TucumánBuenos AiresCasa RosadaOsvaldo JaldoCasa de Gobierno de TucumánSara AssánMayra MendozaJavier Milei
