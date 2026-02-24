El "jaldismo" le respondió con dureza a Mayra Mendoza tras sus críticas a la gestión provincial

La interna del Partido Justicialista sumó un nuevo y virulento capítulo en las redes sociales, con Tucumán como uno de los epicentros del conflicto. Lo que comenzó como un posteo de la intendenta de Quilmes y referente de La Cámpora, Mayra Mendoza, al defender la figura de Cristina Fernández de Kirchner, terminó en un duro intercambio con dirigentes tucumanos que cerraron filas en defensa del gobernador Osvaldo Jaldo.