Sandra Mendoza sería una de las peronistas que abandonan el bloque en el Senado

Motivado por el acercamiento de los gobernadores a Javier Milei y el consecuente alejamiento de la figura de Cristina Fernández de Kirchner y del titular de la bancada, José Mayans, el peronismo quedaría reducido a apenas 25 senadores. Se trata de la representación más baja en la Cámara Alta desde el retorno de la democracia en 1983.