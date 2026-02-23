Sandra Mendoza sería una de las peronistas que abandonan el bloque en el Senado

El peronismo atraviesa horas críticas en el Senado de la Nación y el epicentro de este nuevo sismo político tendría acento tucumano. La senadora Sandra Mendoza se prepararía para dar un portazo en el bloque Convicción Federal, que opera dentro del interbloque justicialista, para conformar un nuevo espacio legislativo.
De concretarse el salto en las próximas horas, la intención no es quedar aislada, sino vertebrar un nuevo bloque de cinco legisladores. En este flamante armado, la tucumana uniría fuerzas con su comprovinciana Beatriz Ávila (del monobloque Independencia, también referenciada en Jaldo) y la senadora Flavia Royón, vinculada al mandatario salteño Gustavo Sáenz.
El éxodo que encabeza Mendoza no es solitario. Junto a ella, abandonarían el bloque la jujeña Carolina Moisés (que responde a Sáenz) y el catamarqueño Guillermo Andrada (alineado al gobernador Raúl Jalil).
De los cinco miembros originales de Convicción Federal, sólo permanecerían bajo el paraguas peronista el puntano Fernando Salino y el riojano Jesús Rejal, este último bajo las órdenes de Ricardo Quintela, uno de los opositores más duros a la gestión nacional.
Motivado por el acercamiento de los gobernadores a Javier Milei y el consecuente alejamiento de la figura de Cristina Fernández de Kirchner y del titular de la bancada, José Mayans, el peronismo quedaría reducido a apenas 25 senadores. Se trata de la representación más baja en la Cámara Alta desde el retorno de la democracia en 1983.
El estreno de esta reconfiguración de fuerzas podría darse este mismo martes a las 11 de la mañana, durante la Sesión Preparatoria donde el pleno del Senado se reúne para votar a sus autoridades.
LLA se hace fuerte en el Senado
Mientras el peronismo sufre la fragmentación de sus bloques, La Libertad Avanza consolida su musculatura legislativa. Con esta ruptura opositora y el blanqueo de la incorporación de Luis Juez al espacio violeta, el oficialismo se garantiza una base de 21 senadores propios.
Al sumar a sus aliados provinciales, sumado a los apoyos del PRO y la UCR, el gobierno lograría ostentar un número de 44 votos, quedando a solo cuatro voluntades de alcanzar la preciada mayoría de dos tercios en la Cámara alta.