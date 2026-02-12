Secciones
Política

"Una reforma por sí sola no crea empleo": Sandra Mendoza explicó su rechazo a la ley aprobada en el Senado

Advirtió que la norma afecta "conquistas históricas" como las indemnizaciones y el teletrabajo

SENADO. Sandra Mendoza justificó su voto negativo tras la media sanción en la Cámara alta SENADO. Sandra Mendoza justificó su voto negativo tras la media sanción en la Cámara alta
Hace 2 Hs

Tras la maratónica sesión en la que el Senado aprobó en general la reforma laboral impulsada por el Gobierno, la senadora nacional por Tucumán, Sandra Mendoza, utilizó sus redes sociales para argumentar su voto negativo.

La legisladora peronista se diferenció de la mayoría y ratificó su postura opositora de votar en contra de la ley. Si bien reconoció como un aspecto positivo que se "quitara del debate el capítulo impositivo", consideró que la modificación fue insuficiente.

Según su análisis, el proyecto "mantiene su esencia y no puedo acompañar una ley que no trae beneficios concretos para los trabajadores".

La representante tucumana enumeró los puntos que considera regresivos en la nueva normativa. En su descargo, sostuvo que la ley "afecta conquistas históricas como indemnizaciones, vacaciones y organización sindical", y alertó específicamente sobre un retroceso "incluso en leyes de teletrabajo".

Mendoza también cuestionó la premisa económica del oficialismo respecto a la generación de empleo. "Una reforma laboral por sí sola no crea empleo. Lo que genera trabajo genuino es una economía en desarrollo que reactive el consumo y cuide a las familias", sentenció.

Finalmente, la senadora abogó por un modelo de actualización de las normas que no implique pérdida de derechos: "Argentina necesita modernizarse, pero protegiendo al que trabaja y mirando al futuro, no generando retrocesos".

Temas Reforma laboral Honorable Senado de la Nación ArgentinaSandra Mendoza
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El Gobierno logró la media sanción de la reforma laboral en el Senado y pasará a Diputados

El Gobierno logró la media sanción de la reforma laboral en el Senado y pasará a Diputados

Reforma laboral: así votaron los tres senadores tucumanos en la histórica sesión

Reforma laboral: así votaron los tres senadores tucumanos en la histórica sesión

¿Qué cambiará en el mundo del trabajo con la reforma del Gobierno de Javier Milei?

¿Qué cambiará en el mundo del trabajo con la reforma del Gobierno de Javier Milei?

Lo más popular
¿Qué cambiará en el mundo del trabajo con la reforma del Gobierno de Javier Milei?
1

¿Qué cambiará en el mundo del trabajo con la reforma del Gobierno de Javier Milei?

Sentenciarán por encubrimiento a la amiga de Paulina Lebbos, a casi 20 años del crimen
2

Sentenciarán por encubrimiento a la amiga de Paulina Lebbos, a casi 20 años del crimen

Tucumanos habrían blanqueado U$S 14 millones para el Comando Vermelho
3

Tucumanos habrían blanqueado U$S 14 millones para el Comando Vermelho

Caso Érika Álvarez: niegan que El Militar tuviera un pasaporte al momento de la detención
4

Caso Érika Álvarez: niegan que "El Militar" tuviera un pasaporte al momento de la detención

Lisandro Catalán: “Estamos hartos de delegados comunales con 4x4 y escuelas sin vidrios”
5

Lisandro Catalán: “Estamos hartos de delegados comunales con 4x4 y escuelas sin vidrios”

Hay 46 inscriptos que pugnan por la Defensoría del Pueblo
6

Hay 46 inscriptos que pugnan por la Defensoría del Pueblo

Más Noticias
Hay 46 inscriptos que pugnan por la Defensoría del Pueblo

Hay 46 inscriptos que pugnan por la Defensoría del Pueblo

Reforma laboral: así votaron los tres senadores tucumanos en la histórica sesión

Reforma laboral: así votaron los tres senadores tucumanos en la histórica sesión

Caso Érika Álvarez: niegan que El Militar tuviera un pasaporte al momento de la detención

Caso Érika Álvarez: niegan que "El Militar" tuviera un pasaporte al momento de la detención

¿Qué cambiará en el mundo del trabajo con la reforma del Gobierno de Javier Milei?

¿Qué cambiará en el mundo del trabajo con la reforma del Gobierno de Javier Milei?

Lisandro Catalán: “Estamos hartos de delegados comunales con 4x4 y escuelas sin vidrios”

Lisandro Catalán: “Estamos hartos de delegados comunales con 4x4 y escuelas sin vidrios”

El Gobierno logró la media sanción de la reforma laboral en el Senado y pasará a Diputados

El Gobierno logró la media sanción de la reforma laboral en el Senado y pasará a Diputados

Tucumanos habrían blanqueado U$S 14 millones para el Comando Vermelho

Tucumanos habrían blanqueado U$S 14 millones para el Comando Vermelho

Sentenciarán por encubrimiento a la amiga de Paulina Lebbos, a casi 20 años del crimen

Sentenciarán por encubrimiento a la amiga de Paulina Lebbos, a casi 20 años del crimen

Comentarios